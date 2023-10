Lugagnano. Dalla prossima settimana si cambia: nuova viabilità per il polo scolastico di via Carducci

L’amministrazione Comunale di Sona l’aveva annunciata all’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio a servizio dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano e, da lunedì 16 ottobre, diventerà realtà la modifica alla viabilità che interesserà gli accessi al polo scolastico di Lugagnano in via Carducci.

Un intervento necessario e molto atteso, come testimoniano i moltissimi interventi apparsi sotto la notizia della realizzazione del parcheggio, data in esclusiva dal Baco.

Le auto potranno transitare davanti alla scuola nella direzione dal centro del paese verso il parcheggio recentemente ultimato, in modo da defluire rapidamente verso gli accessi alle scuole.

Contemporaneamente, anche sulla base delle valutazioni portate avanti in condivisione con la neo dirigente scolastica Mirian Avila nei primi giorni di scuola, l’amministrazione attuerà delle azioni dissuasive nei confronti del parcheggio selvaggio al di fuori degli stalli autorizzati, stimolando l’utilizzo del nuovo parcheggio. L’amministrazione sta, inoltre, progettando una pedana in grado in rallentare la velocità dei veicoli in corrispondenza degli accessi ai plessi.

Nessuna modifica, quindi, per la viabilità di studenti e studentesse che accederanno alla scuola Anna Frank a piedi o in bicicletta, ma con le modifiche aumenterà la loro sicurezza. Il cambiamento principale riguarderà gli studenti della scuola Silvio Pellico e i più piccoli del nido, che entreranno esclusivamente dal vialetto che fiancheggia la palestra, con la chiusura del cancello su via Carducci.

L’attuale parcheggio, situato alle spalle della palestra e antistante la scuola Silvio Pellico, diverrà la nuova zona di attesa, in assoluta sicurezza per genitori e bambini, con il divieto di ingresso alle autovetture, con esclusione del pulmino dedicato al trasporto scolastico e ai veicoli per il trasporto di persone con gravi difficoltà motorie.

L’acceso alla nuova zona di attesa, sarà possibile anche attraverso il vialetto ciclopedonale che si collega direttamente al parcheggio. L’amministrazione comunale ha messo allo studio anche un sistema di pensiline per offrire riparo dalla pioggia o dal sole e rendere più confortevole la sosta.

“Le azioni che stiamo mettendo in campo – spiega il sindaco Gianfranco Dalla Valentina – mirano a perfezionare e rendere ancora più confortevole l’accesso e la permanenza nella scuola dei nostri ragazzi. Dobbiamo sempre pensare al grandissimo sforzo economico fatto dall’amministrazione comunale in questi anni per dotare la nostra comunità di una scuola così innovativa. Ci sono ancora aspetti migliorabili, è inevitabile. Ma guardiamo quanto è stato fatto: questa scuola è bellissima, tutti ce la invidiano. A fronte di una maggiore qualità e sicurezza per nostri figli nell’accesso e nell’uscita da scuola, credo sia condivisibile da parte di tutti qualche piccolo cambiamento alle nostre abitudini: posteggiare nel nuovo parcheggio richiede un minuto di strada a piedi ma garantisce un risparmio di dieci minuti di coda in auto. Il nostro impegno è totale, mi aspetto la collaborazione da parte di tutti”.

Un cambiamento nella viabilità e nell’utilizzo, più razionale, degli spazi che rappresenta la sintesi di più voci, come ha spiegato la vicesindaco Monia Cimichella: “Sarà interessante sentire dai ragazzi stessi come vedrebbero riconvertito questo spazio protetto dalle auto e dal traffico di via Carducci, nel quale potrebbero giocare e gli adulti scambiare due chiacchiere. Potremmo ascoltare i nostri giovani cittadini, magari attraverso un concorso di idee”.