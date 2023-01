Lugagnano, dal 9 al 10 gennaio senso unico alternato in via Bussolengo e via Brennero

Per consentire l’esecuzione di alcuni lavori a Lugagnano, il Comune di Sona ha previsto che da lunedì 9 a martedì 10 gennaio il tratto di via Bussolengo compreso tra il civico 2 ed il confine con il Comune di Bussolengo ed il tratto di via Brennero compreso tra il civico 21/C e l’intersezione con la via Sacharov esclusa vedranno una circolazione a senso unico alternato.

Come previsto dall’ordinanza del comandante della Polizia Locale Mori, per regolare la circolazione e assicurare la sicurezza in quei tratti stradali interessati dal senso unico alternato verrà posto un semaforo.