Lugagnano: Dal 3 al 5 agosto chiude per lavori via Festara, la strada che porta alla Grande Mela

Giornate complesse per il traffico a Lugagnano in questo inizio di agosto. Dopo i due giorni di chiusura del sottopasso ferroviario di via Mincio, l’1 e 2 agosto, da mercoledì 3 a venerdì 5 agosto il Comune di Sona chiude via Festara, in prossimità della rotatoria con via Capitello e Mancalacqua.

Il motivo della chiusura della strada che conduce al centro commerciale Grande Mela è la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale rialzato, a completamento della pista ciclopedonale in fase di ultimazione.

In quei tre giorni, dalle ore 8 del 3 agosto fino alle ore 18 del 5 agosto, il traffico viene deviato sul percorso via Capitello, via Canova, Strada Provinciale 26, via Molinara, via Trentino e viceversa.

Sono esclusi dal divieto i veicoli e mezzi necessari per la realizzazione dei lavori, nonché i residenti e frontisti con accesso ed uscita da via Emilia.