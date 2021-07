Sono in corso in queste settimane alcuni lavori di asfaltatura eseguiti dal Comune di Sona sul territorio.

A Lugagnano dal 2 al 4 agosto, nell’orario dalle 7 alle 19, è stato previsto il divieto di sosta con rimozione ed il divieto di circolazione dei veicoli e pedoni nel tratto di via Le Mase compreso tra via Fumanelli e l’intersezione con via Manzoni.

L’impresa COBIT, incaricata dal Comune, provvederà alla fresatura ed asfaltatura di quel tratto di strada.