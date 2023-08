Lugagnano: Da martedì 8 agosto chiude per venti giorni l’anagrafe a Lugagnano

Con un’ordinanza del 14 luglio il sindaco di Sona Dalla Valentina ha stabilito la chiusura da martedì 8 agosto dell’ufficio anagrafe del Comune posizionato proprio nel centro di Lugagnano.

Le motivazioni riportate nell’ordinanza sono che “nel periodo estivo, in particolare nel mese di agosto, si riduce notevolmente l’affluenza di pubblico presso la sede di Lugagnano dei Servizi Demografici” e che “nel periodo considerato i dipendenti dei Servizi Demografici non sono tutti contemporaneamente presenti in servizio, poiché si alternano per la fruizione del proprio congedo ordinario estivo”.

L’ufficio di Lugagnano riaprirà al pubblico lunedì 28 agosto, nel frattempo i servizi vengono garantiti dall’ufficio anagrafe presente nella sede municipale a Sona capoluogo.