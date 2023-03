Lugagnano: Da lunedì via Antiera chiusa per quattro giorni per lavori di posa di cavi

Da lunedì 27 a giovedì 30 marzo viene chiusa al traffico via Antiera a Lugagnano, la strada che collega via Bellona con via Morsara, con quest’ultima che poi si innesta su via Molinara.

L’ordinanza di chiusura, firmata dal comandante della polizia locale Mori, nasce da una richiesta della ditta che sta effettuando i lavori di posa di cavi per la protezione catodica a sussidio del “metanodotto SNAM Verona-Trento-Bolzano per interferenza linea AC-AV”, quindi sempre nell’ambito dei lavori per la realizzazione della TAV a Sona.

I lavori di posa dei cavi interesseranno l’intera sede stradale, e si è pertanto resa necessaria la chiusura dal 27 al 30 marzo del traffico su quell’arteria stradale. Il traffico sarà quindi deviato sul percorso via Molinara, via Merla, via Portegoni, via Canova, via Capitello, via Mincio e viceversa.