Lugagnano: Da lunedì chiusa per una settimana per asfaltatura la strada che porta alla Grande Mela

Come anticipato dal Baco, lunedì iniziano a Lugagnano i lavori di asfaltatura del tratto di via Festara, compreso tra la rotatoria con via Mancalacqua fino all’intersezione con via Veneto.

Scoppo dell’intervento, si scrive nella delibera 88 del 31 agosto della giunta Dalla Valentina, è quello “di preservarne nel tempo le caratteristiche funzionali e prestazionali, migliorando al contempo le condizioni di sicurezza stradale di tale importante direttrice del traffico locale”.

Via Festara è, infatti, la trafficatissima arteria stradale che, dalla strada principale di Lugagnano in località Mancalacqua, porta al centro commerciale La Grande Mela. Una direttrice che quindi veicola un traffico molto intenso e continuo, che mette a dura prova l’integrità del manto stradale. La spesa complessiva dei lavori di sistemazione e asfaltatura è prevista dal Comune in 150mila euro.

La chiusura del traffico è prevista dalle ore 7 di lunedì 16 ottobre fino alle ore 19 di venerdì 20 ottobre. Il traffico veicolare sarà deviato sul percorso via Trentino, via Molinara S.P.26, via Merla, via Canova, via Capitello e viceversa.