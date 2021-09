Lugagnano, da lunedì chiude per 12 giorni via Kennedy per asfaltatura

Con ordinanza del 22 settembre il comandante della polizia locale Mori ha stabilito che da lunedì prossimo 27 settembre fino a sabato 9 ottobre verrà chiusa al traffico la centralissima via Kennedy.

Motivo della chiusura sono gli attesi lavori di asfaltatura, che interesseranno l’intera arteria stradale.

I veicoli di massa superiore a 3,5 t e gli autobus di linea con direzione di marcia da via Cao Prà a via R.Kennedy, saranno deviati sul percorso: via Festara, via Vassanelli in Comune di Bussolengo, via Bussolengo, via Pelacane e via Stazione.

Il traffico veicolare leggero sarà deviato in via Cao del Prà all’intersezione con via Battisti sul percorso via Battisti, via Fumanelli, via Pelacane, via Stazione. I veicoli che da via Cao del Prà impegnano via Della Concordia saranno deviati in via Sant’Agata.

Si tratta di una chiusura che sicuramente creerà importanti problemi alla circolazione della frazione, considerato che si tratta della direttrice che conduce tutto il traffico del centro paese nella direzione Sona-Verona, che su via Kennedy insistono sia l’area della parrocchia che della scuola materna e che parliamo della strada che porta al plesso scolastico Frank.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i residenti, limitatamente al percorso più breve e compatibilmente ai lavori in corso.