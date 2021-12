Lugagnano: Con le borse dei Bradipi una domenica di autofinanziamento per i progetti di Rose diVenti

Domenica 19 dicembre, presso la Baita degli Alpini di Lugagnano dalle 10.30 alle 13 l’associazione di promozione sociale Rose diVenti, attiva nel Comune di Sona con i progetti S.ce.f. e Nemo21, propone per autofinanziamento la vendita del loro primo gadget, una borsa di cotone con l’immagine del loro animale guida, il bradipo.

Il bradipo, simbolo di lentezza, assunto come filosofia di vita ci esorta ad abbandonare la frenesia e ad assaporare i momenti belli della vita.

Il progetto S.ce.f., ormai al suo sesto anno, dall’anno scorso, è ospitato proprio presso la Baita degli Alpini della frazione e si svolge ogni lunedì sera coinvolgendo una decina di ragazzi con disabilità con l’aiuto di alcuni volontari, scout, operatori di servizio civile e le immancabili educatrici Serena e Rosalia.

Nemo21, progetto intercomunale tra Sona e Sommacampagna, propone invece uscite e gite di vario genere con cadenza bimensile il sabato o il giovedì sera.

Alle famiglie dei ragazzi non viene richiesto alcun contributo per queste attività (se non, ovviamente, il pagamento delle proprie consumazioni ed i biglietti di ingresso dove necessari).

Approfittiamo quindi di fare domenica una rilassante passeggiata fino alla baita degli Alpini per conoscere questa bella realtà del nostro Comune ed aiutarli nelle loro attività perché l’entusiasmo, le idee e la buona volontà già ci sono, ma con un aiuto economico si può fare sempre di più.