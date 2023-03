Lugagnano: Chiusi in parte gli impianti sportivi dopo il crollo del soffitto del bagno

Domenica avevamo dato notizia del crollo del soffitto di uno dei bagni sotto la tribuna dei campi da calcio di via Stadio a Lugagnano (nella foto).

A commentare quanto accaduto era stato il presidente onorario dell’UC Lugagnano Sergio Coati: “Gli impianti sportivi ormai versano in condizioni da terzo mondo. Ed oltre a essere brutti stanno diventando anche pericolosi. Il crollo del soffitto del bagno sotto la tribuna ne è un segnale evidente, al momento del crollo avrebbero potuto esserci all’interno bambini o genitori che erano lì per assistere alla partita. Abbiamo fatto mille segnalazioni, sempre andate a vuoto. Capisco che far quadrare i conti per l’amministrazione comunale non sia semplice ma stiamo parlando soprattutto di sicurezza, qui si allenano e giocano anche bambini e ragazzi”.

Dopo un paio di giorni, martedì 28 febbraio la stessa società ha comunicato la decisione di chiudere parte di quegli impianti per appurare la dimensione del danno emerso nel fine settimana.

Come si evince dal comunicato dell’UC Lugagnano consegnato a tutti i fruitori degli impianti sportivi, “rimangono momentaneamente chiusi al pubblico la zona bar, gli annessi wc, entrambi gli spogliatoi giocatori, lo spogliatoio arbitro e tecnici, rimangono agibili i campi da gioco e, da parte dei soli tecnici della società, il magazzino contenente l’attrezzatura sportiva“.

Nelle stesse ore arriva anche l’intervento del sindaco di Sona Mazzi tramite l“Ordinanza contingibile ed urgente di interdizione all’uso e all’accesso degli stabili ubicati all’interno del centro sportivo di via stadio a Lugagnano”.

Il sindaco, dopo aver effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune e i dirigenti dell’UC Lugagnano, vieta formalmente l’accesso e l’uso “degli stabili afferenti agli impianti sportivi di via Stadio a Lugagnano, fino al perdurare delle condizioni rilevate” per effettuare le necessarie indagini diagnostiche al fine di verificare lo stato di conservazione di tutti i solai e per tutelare la sicurezza di tutti.