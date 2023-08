Lugagnano: Cento candeline per Andrea Gagliardi, reduce di Cefalonia

In questi giorni Lugagnano festeggia uno dei suoi grandi vecchi: Andrea Gagliardi, reduce di Cefalonia con la divisione Aqui.

Classe 1923, Andrea Gagliardi è una figura molto nota sul nostro territorio. anche perché – come si diceva – è uno degli ultimi reduci della Divisione Aqui, sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia nel settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale

Nel 2015, nel corso della Commemorazione del 72° Anniversario dell’Eccidio di soldati veronesi e italiani caduti a Cefalonia e Corfù tenutasi a Verona, Gagliardi era stato insignito della “Medaglia della Liberazione”, concessa su iniziativa del Ministro della Difesa, con l’altro patrocinio della Presidenza della Repubblica, per “ricordare l’impegno, spesso a rischio della propria vita, di uomini e donne per affermare i principi di libertà e indipendenza sui quali si fonda la Repubblica e la Costituzione, nonché per trasmetterne i relativi valori alle nuove generazioni”.

Ed ora arriva l’importante traguardo dei cento anni. A lui gli auguri di tutta la comunità di Lugagnano.