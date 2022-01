Lugagnano: Causa Covid annullata la tradizionale sfilata dei Re Magi ed il falò in parrocchia

La crescita esponenziale dei nuovi contagi Covid (questi i dati di ieri) sta obbligando la cancellazione di eventi e manifestazioni pubbliche anche sul nostro territorio, come è successo per il recente Capodanno.

A Lugagnano giovedì 6 gennaio, festività dell’Epifania, era in programma alle 18.30 la tradizionale sfilata dei Re Magi per le vie della frazione, con la consueta bella conclusione presso il campo di calcio parrocchiale, con l’accensione del grande falò (nella foto, la sfilata del 2019, l’ultima effettuata).

Anche quest’anno, come lo scorso, la situazione pandemica ha consigliato però l’annullamento dell’evento. Uguale sorte per i tradizionali falò di San Giorgio in Salici, Sona e Palazzolo. Tutti annullati causa la pandemia.

L’augurio è quello di poterli tornare a vivere nel gennaio del 2023.