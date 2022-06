Lugagnano: Canestro riparato nel parchetto di via Petrarca grazie al lavoro di alcuni genitori

Abbiamo raccontato pochi giorni fa del canestro danneggiato per la terza volta da vandali nel parchetto di via Petrarca di Lugagnano. Canestro che era stato appena ripristinato il 3 giugno scorso dal Comune con una spesa di mille euro.

L’assessore Roberto Merzi in quell’occasione aveva dichiarato che l’amministrazione avrebbe potuto decidere di ritardare una nuova sostituzione, anche per una questione di risorse economiche disponibili sul relativo capitolo di spesa.

Non è invece tardato il contributo di alcuni genitori che vogliono restare anonimi e che proprio questo sabato mattina hanno aggiustato il canestro.

“Non nascondo lo sconforto di quando ho appreso del nuovo danneggiamento del canestro al parco di via Petrarca. Ma quando degli amici, cittadini di Sona e genitori di ragazzi e ragazze che usano abitualmente quella struttura, si sono proposti di sistemare il tabellone e il canestro, si è acceso quell’entusiasmo e quella voglia di ripartire, di non arrendersi, e non ho esitato a sostenere questa iniziativa – ci racconta oggi l’assessore Merzi -. Siamo stati in sopralluogo, abbiamo rilevato quanto necessario alla sostituzione, abbiamo studiato un sistema di rinforzo al fine di aumentare la resistenza del canestro e ci siamo dati appuntamento per questo sabato mattina”.

Questi genitori hanno messo a disposizione gratuitamente il loro lavoro e si sono occupati del ripristino del canestro con il contributo della ditta Sinko che ha donato il nuovo pannello, dell’impresa Me.Co. Impianti che ha messo a disposizione trabattello e furgone e di un fabbro di Sona (anche lui preferisce restare anonimo) che ha sistemato la parte in ferro.

“Ora grazie all’aiuto di questi cittadini per la manodopera, ed alla generosità di alcune ditte locali, si potrà tornare a giocare a pallacanestro. – prosegue Merzi, che tra l’altro da ragazzo di basket ne ha masticato molto -. Rimane il fatto che non è un impianto professionale, quindi va usato per com’è. Il canestro non è fatto per appendersi, gesto che peraltro non serve nel gioco del basket, sicura causa delle recenti rotture”.

La cittadinanza attiva dunque esiste, lavora nell’ombra ed è solo da questa che si dovrebbe prendere esempio.

“Il ringraziamento per chi si è adoperato per sistemare il danno è doppio perché c’è ancora qualcuno che, invece di fermarsi a commentare e criticare sui social, si rimbocca le maniche e si da da fare con fatti concreti – sono le parole conclusive dell’assessore -. Questa è la comunità che mi piace, quella reale e non quella virtuale”.

Speriamo che questa volta il canestro resti al suo posto a lungo e che nessuno renda vano il generoso gesto di queste persone.