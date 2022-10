Lugagnano: Buon compleanno Ottica Lucido! Il negozio festeggia otto anni di attività

Redazionale

Ottica Lucido di Lugagnano taglia un traguardo importante e festeggia otto anni di attività. “Siamo lieti di celebrare questo traguardo con tutta la comunità in due giornate dedicate – spiegano Silvia e Federico -. Brindate con noi!”.

Venerdì 21 ottobre dalle ore 15.30 e tutta la giornata di sabato 22 il negozio di via Case Nuove 63 nella frazione spalanca le porte a tutti coloro che vorranno fermarsi per un aperitivo o un caffè in compagnia e una chiacchiera.

“Con l’occasione – riprendono Silvia e Federico – celebreremo il lancio della nuova collezione Epoka eyewear. Occhiali da vista e da sole 100% made in Italy che vi faranno innamorare grazie al loro design retrò. Come sapete, da Ottica Lucido esaltiamo l’amore e la passione per il fine artigianato della nostra penisola ogni volta che ne abbiamo l’occasione. Non vediamo l’ora di presentarvi lo stile unico degli occhiali Epoka, capace di ridefinire le mode passate e attuali con eleganze e maestria”.

In occasione del compleanno dell’Ottica, nel negozio sarà presente un angolo aperitivo e caffè. A chi parteciperà verrà anche consegnato un omaggio di ringraziamento firmato Ottica Lucido.