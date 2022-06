Lugagnano. “AVIS in Festa”, un evento che ha segnato il ritorno alla socialità buona dopo le fatiche della pandemia

Nel fine settimana del 12 giugno si è tenuto presso il parco Conti di Lugagnano l’atteso evento “AVIS in Festa” che ha segnato finalmente la ripartenza delle attività all’aperto del gruppo della donazione del sangue della frazione.

Pensata, oltre che per promuovere la donazione del sangue, anche per rianimare la comunità dopo due anni di pausa a causa della pandemia, le tre serate si sono trasformate in occasione preziosa di ritrovo e socializzazione come non si vedeva da anni a causa della pandemia. Grazie ad un ottimo lavoro di collaborazione e coordinamento, il comitato parco Conti che gestisce il parco e il gruppo di volontari AVIS sono riusciti, infatti, ad organizzare la festa in maniera impeccabile.

La prima serata dedicata ai giovani è partita un po’ in sordina nonostante l’ottima musica e non ha visto un grande afflusso. Verso la fine si è un po’ animata ma è risaputo quanto sia difficile attirare i giovani in queste iniziative. Inoltre, le feste programmate dopo la fine dell’anno scolastico di quei giorni hanno sicuramente penalizzato l’evento.

Il sabato e la domenica sera invece hanno registrato una notevole presenza di persone, che hanno apprezzato l’ottima cucina offerta dagli stand gastronomici molto ben organizzati ed efficienti. Il karaoke gestito dai giovani del direttivo AVIS ha avuto bei momenti di partecipazione, come il momento di musica live con Giovanni Signorato. Si respirava decisamente aria di spensieratezza e serenità.

Ho notato che si sono ricomposti gruppi di amici del paese che non si vedevano da tempo e grazie al buon cibo, alla musica e tanta voglia di raccontarsi provare a dimenticare i brutti momenti della pandemia. Numerosa anche la partecipazione di rappresentanti delle tantissime associazioni del territorio e del Comune di Sona, con il sindaco Mazzi ed il vicesindaco Dalla Valentina.

Sempre presente con tutti e piena di entusiasmo, la presidente Valentina Boscaini non si è risparmiata un attimo, ha dato tutta sé stessa per animare la festa e ci è riuscita. Ha saputo coinvolgere tutti i volontari e creare un gruppo vincente.

Ripartenza con il “botto” quindi, ed evento sicuramente da ripetere all’insegna del fondamentale slogan “chi dona sangue dona vita” che ha contraddistinto la festa.

Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori.