Lugagnano: arriva un fine settimana che chiude in festa la stagione del Carnevale. E domenica la grande sfilata

Quello che ci apprestiamo a vivere è un fine settimana che andrà a chiudere a Lugagnano in maniera scoppiettante e con tanti appuntamenti questa stagione carnevalesca 2023, per uno dei carnevali più importanti del veronese.

Dopo le elezioni in piazza dello scorso 5 febbraio, che hanno visto aggiudicarsi lo scettro di 40esimo Tzigano a Giancarlo “El Bustri” Parolini con Sonia Cordioli, che poi hanno partecipato anche al Bacanal del Gnoco a Verona di venerdì 17 febbraio, ora è tempo degli eventi a Lugagnano.

Si inizia venerdì 17 marzo con la cena di gala nel palatenda di largo Weiler. Sabato 18 marzo alle 10.30 in sala consigliare a Sona viene celebrato il trentennale (che in realtà nasce nel 1988) dell’accordo di gemellaggio con Wadowice, città polacca che ha dato i natali a Karol Woytila, futuro Papa Giovanni Paolo II. La sera si tiene poi la festa in maschera con cena a buffet sempre presso il palatenda di Lugagnano.

Domenica 19 marzo grande sfilata per le vie della frazione. La sfilata, che come da tradizione vede la partecipazione di numerosissimi carri e gruppi mascherati, prende il via alle 14 dalla rotonda di inizio paese in via Beccarie, per attraversare poi tutta la frazione lungo la strada principale e arrivare al palatenda del tennis a Mancalacqua. I carri inizialmente saranno incolonnati nella via che porta alle scuole medie, per poi uscire da via Ciro De Vita ed iniziare pure loro la sfilata dalla rotonda di inizio paese dove già saranno presenti i tanti gruppi mascherati.

L’organizzazione di tutti gli eventi spetta al sempre attivo e organizzatissimo gruppo carnevale Lo Tzigano. Qui potete leggere l’intervista che gli Tzigano Giancarlo “El Bustri” Parolini e Sonia Cordioli hanno rilasciato al Baco su questa stagione in maschera.

Nell’immagine sotto il percorso completo della sfilata di domenica. Nelle ore delle svolgimento dell’evento sarà chiusa la circolazione lungo tutto il percorso, dalle ore 12 alle ore 17.

