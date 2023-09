Lugagnano: Il Comune asfalta la trafficatissima via Festara, la strada che porta alla Grande Mela

La Giunta del sindaco Dalla Valentina con delibera 88 del 31 agosto ha stabilito di realizzare, entro l’anno in corso, i lavori molto attesi nella frazione di rifacimento della pavimentazione stradale di via Festara a Lugagnano.

Scoppo dell’intervento, si scrive nella delibera, è quello “di preservarne nel tempo le caratteristiche funzionali e prestazionali, migliorando al contempo le condizioni di sicurezza stradale di tale importante direttrice del traffico locale”.

Via Festara è, infatti, la trafficatissima arteria stradale che, dalla strada principale di Lugagnano in località Mancalacqua, porta al centro commerciale La Grande Mela. Una direttrice che quindi veicola un traffico molto intenso e continuo, che mette a dura prova l’integrità del manto stradale. La spesa complessiva dei lavori di sistemazione e asfaltatura è prevista dal Comune in 150mila euro.