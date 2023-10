Una decina di persone nel pomeriggio di sabato 28 ottobre ha inscenato una protesta davanti al circo collocato in questi giorni nell’area a nord del Centro Commerciale La Grande Mela a Lugagnano. Gli attivisti si sono posizionati davanti all’ingresso del circo con alcuni cartelli che riportavano slogan quali “prigionieri per il tuo divertimento” e “Al circo io non mi diverto”, con immagini di animali dietro le sbarre.