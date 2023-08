Lugagnano: A settembre gli alunni della scuola primaria saranno accolti nel nuovo plesso di via Carducci

Si avvicina l’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024 e l’Istituto Comprensivo di Lugagnano si prepara a una importante novità.

Già da settembre, tutti gli alunni della scuola primaria prenderanno posto tra i banchi del nuovo plesso di Via Carducci, insieme agli alunni della scuola primaria di secondo grado. La presentazione dei lavori, che già erano in stato molto avanzato, si era tenuta il 20 novembre scorso alla presenza del mondo della scuola, dei genitori e di molte autorità.

La nuova scuola va a completare l’opera del Polo scolastico “Silvio Pellico”, iniziata nel 2017, ospitando anche – come si diceva – il biennio della primaria ovvero 8 classi per un totale di 200 alunni e 1950 mq destinati ad aule e spazi per le attività integrative, oltre ad una mensa di circa 350 mq con cucina attrezzata per la cottura degli alimenti e la possibilità di ospitare un doppio turno di refezione a servizio dell’intero plesso scolastico.

Quando in via Carducci era stata inaugurata la prima nuova struttura della Pellico, che dal settembre 2018 accoglie le classi terze, quarte e quinte della primaria, non erano mancate le critiche di chi riteneva non opportuna la costruzione di una scuola “a metà”.

A quelle critiche, l’amministrazione del sindaco Mazzi ha sempre risposto di aver voluto investire nel progetto della nuova scuola, ritenuto di fondamentale importanza per la frazione, i soldi che erano a disposizione in quel momento, rimandando ad un futuro prossimo il completamento della primaria, con la realizzazione dell’edificio per le classi prime e seconde. Oggi, quell’intenzione è diventata concreta.

Resteranno presso il vecchio plesso di Via Pellico solo gli alunni della materna che potranno usufruire di maggiori spazi in attesa del completamento del nuovo polo scolastico.

Per questo trasloco si è messo a disposizione il Comitato Genitori di Lugagnano che, capitanato dal presidente Christian Bulgarelli, ha reclutato una ventina di genitori e con il sostegno di tante associazioni presenti del territorio, tra le quali i Fanti, il Dono, il Circolo Noi, il CAV, l’AVIS e il Carnevale Benefico lo Tzigano, si occuperanno il 25 e il 26 agosto dello spostamento di banchi, sedie e armadietti da un plesso all’altro.

Saranno ovviamente presenti anche operai autorizzati da scuola e Comune a coordinamento delle operazioni e non mancherà la manodopera degli amministratori.

Di nuovo importante e fondamentale lo spirito di volontariato civico che ha dimostrato la comunità come sottolinea la vicesindaco Monia Cimichella “I soldi risparmiati per il trasloco verranno investiti nella scuola per l’acquisto di nuovo materiale. Questo bel gesto di volontariato ci ripaga dello sforzo di aver accelerato i tempi per essere già pronti nella Pellico 2 a settembre anziché a dicembre come era previsto”.

Resterà adesso da razionalizzare la vecchia scuola e decidere come andranno utilizzati gli spazi vuoti. “A bocce ferme e con il bilancio sotto mano bisognerà capire cosa fare di questi spazi” conferma la vicesindaco.

“Qualche idea ovviamente c’è ma riqualificare gli spazi scolastici è complesso perché subentra anche una componente emotiva. Di sicuro – prosegue Monia Cimichella – è nostra intenzione coinvolgere in queste prossime decisioni i giovani del territorio. Sono proprio loro che ci indirizzeranno sulle loro necessità e ci forniranno idee su come predisporre luoghi di incontro sociale per l’aggregazione giovanile”.