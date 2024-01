Lugagnano: 9.260 euro per i missionari con le canzoni natalizie grazie al gruppo Stella

Il gruppo Stella di Lugagnano ha concluso anche quest’anno la sua attività, dopo aver portato dal primo al 30 dicembre i propri auguri in musica per le vie della frazione. I volontari della Stella da vari decenni nel periodo che precede il Natale ad ora di cena cantano canzoni natalizie accompagnati da fisarmonica e chitarra, passando di casa in casa e donando un momento di gioia secondo lo spirito natalizio, basato sulla solidarietà.

Il Gruppo Stella ringrazia tutta la comunità di Lugagnano per la sua generosità e per l’accoglienza festosa. Le offerte raccolte quest’anno ammontano infatti a ben 9.260 euro e saranno destinate, come sempre, alle attività missionarie.