Lugagnano: 41 anni e non sentirli, buon compleanno scuola Anna Frank

Nel Programma di Fabbricazione del Comune di Sona approvato nel 1971 fu prevista l’area per la collocazione della scuola media a Lugagnano e l’Amministrazione comunale l’avviò nel 1972, seppure in spazi precari, prendendo in affitto da privati un intero fabbricato e mettendo a disposizione, in un momento successivo, tre aule aggiuntive in altra sede.

Si decise quindi di procedere alla costruzione di una sede propria. Sorsero delle perplessità in Consiglio comunale sulla scelta, per la ragione che oltre a problemi per il finanziamento dell’opera, taluni ritenevano che avrebbe danneggiato la scuola di Sona, riducendosi notevolmente il numero di iscritti nel Capoluogo.

La frazione di Lugagnano nel 1975, al momento dell’unificazione amministrativa, contava 3mila abitanti nel territorio amministrato da Sona e poco meno di mille provenienti dai territori di Sommacampagna, Verona e Bussolengo. Gli iscritti alla Media di Lugagnano in quell’anno furono già 200.

Il Consiglio comunale il 24 aprile 1975, superate perplessità e titubanze, bandì in concorso pubblico per la progettazione di un fabbricato ad uso scuola media. Il progetto doveva prevedere la costruzione di 24 aule per le lezioni ordinarie, più le speciali previste dalla legislazione in materia. Si dovevano inoltre progettare i servizi accessori ritenuti necessari: impianti di atletica, pallavolo, pallacanestro, per attività non agonistiche.

La scuola fu inaugurata l’11 febbraio del 1980, un lunedì mattina, dal Sindaco Renato Salvetti, con benedizione da parte del Parroco di Lugagnano Don Mario Castagna, e visita delle aule con i genitori ed i ragazzi che l’avrebbero utilizzata e ai quali, in quella giornata, fu concessa una giornata di vacanza.

Inaugurazione delle scuole medie di Lugagnano l’11 febbraio 1980. Sopra, l’edificio in fase di realizzazione (Foto Mario Pachera)

A 41 di distanza, l’Istituto Comprensivo di Lugagnano – in collaborazione con Il Baco da Seta – ha deciso di ricordare questo importante anniversario attraverso un nutrito progetto multiculturale che si sviluppa nell’arco di quattro mesi.

A dare il via alla celebrazione di questo anniversario è un’interessante conferenza che si tiene online giovedì 11 febbraio – anniversario dell’inaugurazione – dalle ore 17 dal titolo “41 anni e non sentirli”. La conferenza può essere seguita sul canale YouTube della scuola cliccando qui.

L’evento verrà aperto dai saluti della dirigente professoressa Elisabeth Piras. Il primo tema trattato sarà quello della “Realizzazione, ristrutturazione e politiche scolastiche” ed interverranno il sindaco di Sona che realizzò la scuola, e collaboratore de Il Baco da Seta, Renato Salvetti, l’attuale sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, alcuni amministratori, ex dirigenti e presidi – tra i quali la professoressa Piera Cattaneo – e l’ex provveditore agli studi di Verona professor Pontara.

La ex Dirigente di Lugagnano Piera Cattaneo, in uno scatto di quando era in servizio.

Alle 18 un intermezzo musicale e, a seguire, verrà trattato il tema de “La conquista dell’autonomia e la nuova offerta formativa: ricordi e aneddoti”, con interventi di ex docenti della scuola tra i quali i professori Angiolino Caliari e Ivo Cambioli e la professoressa Gabriella Orlandi. Vi saranno interventi anche di figure che sono state importanti nella storia della scuola in ruoli amministrativi e tra il personale ATA.

Alle 19 la conferenza sarà colorata da un nuovo intermezzo musicale per poi affrontare il tema de “L’Anna Frank che vorremmo!”, con interventi di ex studenti ed ex insegnanti e di ragazzi e docenti di oggi.

A chiudere la conferenza alle 19.45 un brano finale suonato dagli insegnanti di musica della scuola e partecipazione Coro Insegnanti dell’I.C. Lugagnano, diretti dal Maestro Giuseppe Schiavone.

Il progetto proseguirà successivamente il 12 marzo al pomeriggio, e replica il 13 marzo, con un concerto centrato sull’integrazione interculturale dal titolo “Musiche dal nuovo mondo”. Quindi il 9 aprile al pomeriggio, e replica il 10 aprile, con un concerto dedicato alla figura del genio di Bonn, in occasione del 250° dalla nascita: “BEETHOVEN…i…amo”.

Successivo appuntamento il 23 aprile al pomeriggio, e replica il 24 aprile, con un concerto centrato sull’interazione fra discipline dal titolo “Improvvisazione pittorico musicale”. Quindi il 14 maggio al pomeriggio, e replica il 15 maggio, con un concerto che punta sull’interazione tra musica e immagine, in particolare nel linguaggio cinematografico dal titolo “At the movies”.

In maggio sarà poi realizzato un murales dedicato ad Anna Frank.

“Il progetto – spiega la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano professoressa Elisabeth Piras Trombi Abibatu – si propone di sensibilizzare gli alunni, in occasione del 41° compleanno del plesso A. Frank, con una serie di iniziative culturali a carattere multiculturale quali la scrittura creativa, la pittura e la musica. Durante l’ascolto degli appuntamenti musicali, gli alunni entreranno in contatto con il patrimonio culturale e musicale europeo ed extra europeo, focalizzando l’attenzione sull’interazione culturale fra le diverse culture”.

La Dirigente di Lugagnano professoressa Elizabeth Piras Trombi Abibatu (Foto Mario Pachera)

“Il progetto si articola in cinque appuntamenti in streaming e la realizzazione di un murales all’ingresso della Scuola – prosegue la dirigente -. Il primo evento conferenza, a cui parteciperanno docenti, alunni, ex docenti, ex alunni che sono diventati docenti, ex dirigenti, rappresentanti dell’amministrazione comunale, giornalisti de ‘Il Baco da Seta’ e tutta la popolazione di Lugagnano, si propone di celebrare il plesso ‘A. Frank’, con l’intento di consolidare tutta la comunità di Lugagnano per ripercorrere le tappe che hanno scandito lo sviluppo della Scuola in questi anni. L’evento sarà accompagnato da tre momenti musicali in cui si esibiranno i docenti di strumento e di musica dell’Istituto e il Coro docenti. Seguiranno altri quattro eventi in cui la musica e l’arte si fonderanno per dar vita ad un percorso interculturale che andremo a definire più avanti”.

“Infine – spiega ancora la Dirigente – come dicevo nel mese di maggio vi sarà la realizzazione di un murales all’ingresso del plesso dedicato ad Anna Frank. Abbiamo scelto di realizzare questo progetto con la musica e l’arte in quanto pensiamo che rappresentino davvero un ottimo mezzo per ‘fare intercultura’, per favorire progetti di inclusione e di integrazione tra le persone. Un mezzo che permette di superare barriere e confini e che unisce sotto il segno della diversità. Musica che differenzia, che non crea modelli culturali omologati che portano all’appiattimento delle differenze, che unisce, che restituisce senso di appartenenza e che aiuta ad esprimere più facilmente parti in ombra della propria identità. Adottare atteggiamenti di apertura nel rispetto delle specificità culturali delle diverse espressioni musicali, assumere saperi e valori di altre culture aiuta a conoscere meglio sé stessi e gli altri e favorisce la consapevolezza di sé e del mondo. La musica può contribuire ad allargare gli orizzonti e ad aprire la mente a percorsi più ampi”.