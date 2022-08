Luci in fila indiana nel cielo questa sera sopra Sona, Bussolengo e Sommacampagna

Quanti questa sera, alzando gli occhi al cielo, si sono accorto di strane e misteriose luci in fila indiana che che decisamente non erano aerei o stelle? L’avvistamento negli ultimi mesi è stato segnalato in punti differenti del mondo e questa sera, 20 agosto attorno alle 22, segnalazioni sono arrivate numerose anche dal nostro territorio e da tutto l’ovest veronese.

Ovviamente non è mancato chi ha subito pensato a oggetti volanti non identificati, ma in realtà già nel corso di precedenti avvistamenti la questione era stata chiarita, senza misteri: quelle luci sono satelliti.

Nello specifico, si tratta di satelliti Starlink del produttore aerospaziale SpaceX, un progetto di Elon Musk che punta ad aumentare la copertura della rete internet sulla terra.

I satelliti Starlink operano in orbita bassa, a 550 km di altitudine, e la vicinanza alla superficie terrestre consente una maggiore potenza di segnale. Inoltre, ciascun satellite, non essendo posto in orbita geostazionaria, orbita velocemente attorno alla Terra riuscendo ad offrire i propri servizi solo alla porzione di territorio sorvolato.

Il progetto prevede, con il tempo, la messa in orbita di 12mila satelliti Starlink per garantire la copertura all’intero globo.