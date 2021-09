Luca Sembeni, primo diacono della parrocchia di San Giorgio in Salici: “Ho sentito dentro me la chiamata”

L’ordinazione diaconale di Luca Sembeni, avvenuta nella Cattedrale di Verona domenica 12 settembre insieme ad altri sette confratelli, ci obbliga a riflettere come il servizio nella chiesa si è allargato ed è divenuto sempre più vicino ai fratelli e sorelle nella comunità di San Giorgio in Salici.

Siamo abituati alla figura del parroco, e a quelle delle catechiste. Altre persone svolgono servizi all’interno della parrocchia. Il ministero del diaconato permanente dato a Luca ci obbliga ad aprire la nostra visione ed ad andare oltre le funzioni del sacerdote, per cogliere l’importanza della presenza di un consacrato inserito nella ordinaria vita di coppia e famigliare.

Sebbene la tradizione faccia risalire il diaconato alla scelta di alcuni laici che aiutarono gli apostoli nel loro ministero, agli studiosi non è ben chiaro come questo ministero sia nato e si sia sviluppato nella chiesa primitiva. Quel che è certo è che sin dagli inizi vi erano dei ministri chiamati diaconi. Sono nominati da San Paolo che, scrivendo ai Filippesi, saluta la comunità locale, ed in particolare gli episcopi e i diaconi. I diaconi erano quindi scelti per il servizio della comunità: questo, infatti, è il significato di questa parola greca. Dai testi più antichi si capisce che i diaconi curavano le pratiche caritative e assistenziali della chiesa, insegnavano i principi della fede, e aiutavano sacerdoti e vescovi nel loro lavoro.

Il Concilio di Nicea, anno 325, chiarì che i diaconi sono subordinati ai presbiteri, e questi agli episcopi: si formava così la struttura gerarchica ancora oggi vigente nelle maggiori chiese.

Incontro Luca prima della messa di un giorno feriale per una breve conversazione e gli chiedo come è maturata questa vocazione particolare che si va a coniugare nella sua vita ad una scelta già fatta prima con il sacramento del matrimonio.

Luca Sembeni (il terzo nella fila in basso) il giorno della sua ordinazione a diacono il 12 settembre 2021. Sopra, 13 settembre in occasione del suo primo servizio presso la parrocchia di San Giorgio in Salici.

Mi racconta che ha frequentato per un lungo periodo i gruppi di preghiera. “Durante questo cammino sentivo dentro di me l’esigenza che dovevo fare e dare qualcosa di più senza capire che cosa fosse. Poi con il tempo ho realizzato che il Signore mi chiamava a lavorare all’interno della sua vigna, nella chiesa. Devo dire che questo lungo cammino di fede è stato costellato anche da piccoli segni che mi hanno fatto maturare questa volontà, senza pensare di arrivare ad una consacrazione. Questo segnale interiore col passare del tempo, si fece sempre più forte, pensavo all’accesso al diaconato, ma non osavo ancora a manifestarlo”.

“Un giorno – racconta Luca – il mio parroco, mi chiese, quasi a bruciapelo: ‘Ma tu vorresti diventare diacono? Perché io vedo in te questa vocazione’. Ho risposto subito di sì, era quello che sentivo dentro da tanto tempo, e ora, ma non senza sorpresa, l’aveva intuito il parroco senza aver mai parlato di questo argomento. Allora gli ho raccontato, guarda don, già da un anno, due, sentivo dentro di me questa chiamata ma ero titubante, facevo fatica a crederci ma tu mi hai scoperto e mi hai dato la conferma. Allora mi ha detto: ‘Andiamo a informarci per incominciare questo cammino’. Quindi ho iniziato lo studio della teologia. Il don mi disse che era già da un po’ di tempo che mi osservava ed era sicuro di questa mia volontà. Io non l’avevo mai espressa, risposi, lo sapevano solo in casa mia e alcune persone fidate”.

Ora che sei diacono, la tua presenza costante e assidua in parrocchia prosegue come prima? “Per il momento continuo le mansioni che ho sempre fatto – risponde Luca -, non ho ricevuto incarichi particolari dal vescovo. Sono dunque a disposizione del parroco, il mio compito è di aiutarlo, mi dirà dove c’è bisogno della mia presenza”.

E nei rapporti con la famiglia, il lavoro, gli amici è cambiato qualcosa dopo la tua ordinazione? “Io mi sento quello di prima, non è cambiato niente in apparenza, ma dentro è cambiato tutto, accogliendo il dono operoso dello Spirito, incomincio una nuova ripartenza di vita. Auspico di essere fedele testimone e servitore del Signore e della Chiesa. Ricordiamo che per sua vocazione il diacono è l’immagine di Gesù Cristo servo, servitore nella comunità in cui opera”.

Un’altra domanda, leggo che anche i diaconi sono chiamati “don” come i preti, sarà così anche per te? “La risposta è semplice – spiega il neo diacono -, ufficialmente i diaconi sono chiamati ‘don’, però non ho mai sentito che si facciano chiamare così. Non vorrei creare confusione fra le persone che non mi conoscono bene se mi vedono con mia moglie o con le figlie, pensando che sia un prete sposato. Comunque voi chiamatemi Luca come avete fatto sempre”.