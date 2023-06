“Lovers Cup”. Sabato e domenica i Lovers di Palazzolo in festa dopo un anno di grande attività sportiva

Questo periodo di inizio estate vede il fiorire di parecchie iniziative per stare insieme all’aria aperta. Questo fine settimana tocca ai Lovers di Palazzolo che organizzano nell’area degli impianti sportivi per sabato 3 e domenica 4 giugno una festa per la chiusura delle loro attività ed un torneo giovanile, il Lovers Cup a cui sono iscritte circa trenta squadre provenienti dalla provincia veronese.

Si comincia sabato alle 9 del mattino con il torneo di calcio categoria esordienti misti le cui squadre poi si radunano per il pranzo in baita alpini. Nel pomeriggio il programma è molto nutrito in quanto sul rettangolo verde si sfideranno i piccoli amici, ci sarà un torneo di calcetto amatoriale nell’apposito campo ed un torneo di beach volley amatoriale (ovviamente Lovers) sulla sabbia.

Durante tutta la durata della manifestazione, a pranzo e a cena, ci sarà l’apertura degli stand gastronomici in cui i genitori dei giovani sportivi potranno degustare dell’ottima birra. Per intrattenere i bimbi ci saranno a disposizione dei giochi nell’area a loro dedicata ed il tutto verrà accompagnato dalla musica di un disc jockey.

La compagine nero/fucsia, che tanto si è impegnata in questi anni nel settore giovanile della frazione, ha programmato per domenica ulteriori due appuntamenti con le categorie pulcini, il cui torneo inizia alle ore 9.30 e con il torneo primi calci alla conclusione dei quali, per anche per queste squadre è previsto il pranzo in baita alpini.

Confidando nella benevolenza del tempo atmosferico, gli organizzatori invitano bambini e familiari a partecipare al primo, si spera, di una lunga serie di appuntamenti con la spensieratezza e l’allegria di centinaia di bambini e ragazzi che praticano sport dove anche i più pigri a cui piace solo guardare, potranno soddisfare le loro orecchie con della buona musica e la gola con le ottime specialità gastronomiche.