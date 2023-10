Lotteria Adige Marathon, ultimi giorni per partecipare (e finanziare il progetto della Casa degli Autismi)

Ultimi giorni della lotteria Adige Marathon organizzata dai Lions di Sona, Bussolengo e Pescantina a favore del progetto DOMUS AUT – La casa degli autismi.

Il ricavato dei biglietti della lotteria andrà al progetto di ristrutturazione e completamento della struttura, sita sulle Torricelle, che diventerà punto di riferimento per tutto il movimento legato all’Autismo.

Dal portale salute.gov.it del Ministero della Salute: “Attualmente, la prevalenza del disturbo è stimata essere circa 1 su 54 tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, 1 su160 in Danimarca e in Svezia, 1 su 86 in Gran Bretagna. In Italia, si stima che 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi: i maschi sono 4,4 volte in più rispetto alle femmine”.

La possibilità che una famiglia debba affrontare questa problematica, dati alla mano, non è poi così remota. Se si riesce a sviluppare una cultura di assistenza e soprattutto creare strutture in grado di supportare la gestione di questa disabilità, è più probabile che meno famiglie siano abbandonate a se stesse ad affrontare il problema.

Grazie al lavoro congiunto tra cittadini ed enti pubblici possono essere create le basi affinché la disabilità possa essere una risorsa e non solamente un problema. Dare un segnale di vicinanza sostenendo questa lotteria è fare qualcosa di concreto anche per sé e per i propri cari di oggi e domani. Perchè la disabilità non sempre tocca solo ad altri.

Il costo del singolo biglietto della lotteria è di 2 euro. L’estrazione dei premi avverrà domenica 15 Ottobre e la lista dei biglietti vincenti sarà poi pubblicata su siti e pagine social del Lions di Sona, Pescantina e Bussolengo e della Fondazione Cuore Blu.

È possibile acquistare i biglietti presso i seguenti punti di vendita:

fotografo Mario Pachera in via Cáo Pra 20 a Lugagnano di fronte alla chiesa

cartoleria & tabacchi Il Ponte in Via Ponte 146 a Pescantina

tabaccheria & ricevitoria Girelli in via Are 4 a Pescantina

Medical Center Longevity in via Cavour 6 a Bussolengo

edicola Marina in Piazza della Vittoria 40 a Bussolengo

È possibile anche l’acquisto on-line via Paypal o carta di credito cliccando QUI. Durante l’acquisto indicare la propria mail. I Lions provvederanno a comunicare i numeri di serie dei biglietti assegnati.