L’olio, ingrediente essenziale ed elemento ricco di tradizioni e significati simbolici

“Il vino che rallegra il cuore dell’uomo, l’olio che gli fa risplendere il volto”.

dal Libro dei Salmi

Decantato da scrittori e poeti, l’olio d’oliva è un ingrediente essenziale della cucina mediterranea, ma è anche un elemento ricco di tradizioni e di significati simbolici, basta ricordarne la funzione sacra ancora presente nelle cerimonie religiose. La coltura dell’ulivo finalizzata alla produzione dell’olio è una delle più antiche e la sua importanza per le civiltà mediterranee è testimoniata da tutte le fonti classiche.

Nel trattato di agronomia De re rustica, Columella affermava che “fra tutti gli alberi il primo posto spetta all’ulivo”, un longevo sempreverde originario del Medio Oriente, appartenente alla famiglia delle Oleacee. Oggetto di selezione nel tempo, l’Olea europaea, l’ulivo coltivato per i frutti commestibili ricchi d’olio, è caratterizzato da una grande capacità di adattamento all’ambiente.

L’impiego dell’olio d’oliva come elemento essenziale per la nutrizione, l’estrazione delle sostanze aromatiche e la produzione degli unguenta, per la comprovata efficacia cosmetica e combustibile per l’illuminazione, ha contribuito alla diffusione della coltura dell’ulivo. Come testimoniato da Plinio il Vecchio, che all’ulivo ha dedicato un intero libro della Naturalis historia, “ci sono due liquidi che sono particolarmente gradevoli per il corpo umano: il vino all’interno e l’olio all’esterno. Entrambi sono eccellenti prodotti naturali, ma l’olio è assolutamente necessario, e l’uomo non ha sbagliato a dedicare i suoi sforzi ad ottenerlo”.

Ampiamente distribuito già dall’VIII secolo a.C. sul territorio della Magna Grecia (e in Etruria dal VII a.C.), dalla prima metà del VI secolo a.C. i Romani ne favorirono ed estesero la diffusione al resto della penisola, dando origine a una delle coltivazioni più sviluppate dell’antica Roma.

Che cos’è l’olio? Dal latino òleum (e dal greco élaion), è una sostanza grassa di consistenza fluida e untuosa, densa e insolubile in acqua. A differenza degli oli alimentari di origine vegetale che provengono dai semi, l’olio d’oliva si ricava da un frutto che, essendo ricco d’acqua, ne permette agevolmente l’estrazione tramite mezzi meccanici mantenendone intatti i principi attivi.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio si attua in autunno, ed è il loro grado di maturazione che ne determina la qualità. Non solo: esso influisce anche sul suo colore, che può virare dal verde all’oro intenso, in base alla rispettiva proporzione di clorofilla e betacarotene presente nelle olive al momento della spremitura.

Prodotto indispensabile nella vita quotidiana del mondo romano e consumato da tutte le classi sociali, “l’oro verde” si classificava in tre tipologie. L’oleum omphacium, la qualità migliore, si produceva a settembre. Estratto dalle olive non ancora mature, il suo impiego era riservato alle offerte destinate alle divinità e agli antenati, nonché alla composizione dei preziosi unguenta. L’oleum viride, il più usato nelle preparazioni culinarie, era ricavato dalle olive in fase di maturazione e si suddivideva a sua volta in tre categorie: l’oleum flos ottenuto dalla prima spremitura, l’oleum sequens, dalla seconda e l’oleum cibarium, il più comune, risultante dalle lavorazioni successive. L’olio destinato all’illuminazione (oleum acerbum), di scarsa qualità, proveniva invece dalle olive cadute.

Pensando all’olio d’oliva, si evoca spontaneamente l’immagine dell’ampolla che ogni giorno presenzia alla tavola, tuttavia è anche la sostanza più antica utilizzata attualmente in cosmesi, nei preparati adatti alla pelle matura, sensibile o disidratata. Apprezzato da sempre per le numerose caratteristiche organolettiche che gli conferiscono proprietà nutrienti, idratanti, lenitive, emollienti, rigeneranti, elasticizzanti e antiossidanti, questo “dono degli dèi” è il costituente di numerose formulazioni cosmetiche: detergenti, creme e sieri per il viso, oli da bagno e da massaggio, balsami protettivi per le labbra, rinforzanti per le unghie e maschere per i capelli. L’olio di oliva è inoltre il costituente di base della formula tradizionale del sapone di Marsiglia e dello storico sapone di Aleppo.

Dalla tavola alla pratica cosmetica, fragrante quale oriental unguento (per citare D’Annunzio), l’olio d’oliva è una meravigliosa materia prima pronta all’uso, forse ignorata, che da millenni contribuisce efficacemente al benessere quotidiano della pelle.

Nell’immagine, Vincent van Gogh “Olive Trees”.

LEGGI QUI IL BLOG DI EMANUELA RIGO “IL SALOTTO DI MADRE NATURA”