Lo sport di squadra, che permette di superare gli ostacoli della vita. Assieme

Poco più di un anno fa Chiara Ugolini, ragazza di 27 anni, giocatrice di pallavolo a Palazzolo fu vittima di femminicidio. Grande lo sgomento, lo sconforto, l’incredulità, la rabbia, il dolore che in quel momento ha travolto i suoi famigliari, il suo compagno, le sue amiche, le sue compagne di squadra e tutte le persone che erano vicine a Chiara.

Dopo questa tragedia inspiegabile, un gruppo di compagne di squadra e di suoi amici hanno pensato di unirsi e di promuovere un progetto a lei dedicato, di formazione e prevenzione in merito al fenomeno della violenza di genere, da portare nelle scuole perché rivolto in particolare ai giovani.

Cosa c’entra questa tremenda vicenda con lo sport, di cui mi occupo tutti i giorni? C’entra, eccome se c’entra. Qui si tratta di parlare non di sport giocato sul campo, ma di “mettere in campo” tutto quello che “fare sport” può significare nella crescita come persone. Quanto lo sport, in particolare in un gruppo squadra, possa dare quella forza in più per superare i momenti di difficoltà che ci riserva la vita.

Quello che le compagne di squadra di Chiara hanno fatto del loro dolore è di reagire, con determinazione a quanto accaduto

La sport di squadra è una palestra di vita importante, si instaurano rapporti tra persone di una intensità incredibile, si “combatte” in campo per vincere una partita, un campionato. Ci si allena insieme tre, quattro volte alla settimana, si lavora per migliorare la tecnica individuale e la tattica di squadra.

E magicamente si diventa amici, le ore passate insieme vanno al di là del campo, i momenti più divertenti sono quelli del dopo allenamento cantando sotto la doccia, mangiando le paste di chi ha battuto sotto la rete o ha sbagliato un rigore o un tiro libero, l’immancabile pizza dopo la partita.

Insieme si passano le serate anche quando l’allenamento non c’è, magari si va a giocare a beach o a calcetto, giusto perché lo sport che si pratica ci entra dentro e ogni occasione diventa buona per giocare con gli amici.

La complicità che si instaura tra compagne e compagni di squadra resta per tutta la vita, anche quando si cambia squadra o si smette di giocare. Nella mia esperienza di giocatrice e allenatrice ho visto ragazze che dopo anni continuano a vedersi, continuano a condividere le loro esperienze.

Ecco perché quando i genitori dei miei alunni mi chiedono, consiglio sempre uno sport di squadra. Giocare con un gruppo insegna a rispettare l’altro, ogni componente dà il suo contributo per raggiungere l’obiettivo sportivo. Si impara a vincere e perdere insieme, non si è mai soli. Se un giorno io non riesco a dare il meglio, c’è sempre una mia compagna che può fare anche per me e mi dà una pacca sulle spalle per aiutarmi a non mollare.

Ecco cosa c’entra la vicenda di Chiara Ugolini con lo sport, le sue compagne di squadra potevano lasciarsi sopraffare dal dolore, dalla rabbia, dallo sconforto. Invece hanno fatto un’altra squadra che a me piace definire “la Squadra di Chiara” che va nelle scuole, che parla alla gente perché questa piaga sociale della violenza di genere finisca al più presto.

Sono fermamente convinta che il motore di tutto questo sia stato lo Sport, l’incredibile forza della loro unione. Il loro vuole essere un messaggio forte di speranza, di amicizia come la loro, nata sotto una rete di pallavolo e che le accompagnerà per tutta la vita.