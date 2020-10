Lo sport a Sona non si ferma: consegnate le pompe per la sanificazione delle palestre

Rispettati gli accordi per garantire la sicurezza nelle palestre del territorio di Sona, questione di cui già avevamo parlato.

Sono infatti state consegnate da circa due settimane le pompe per l’igienizzazione degli ambienti, per fare in modo che l’attività sportiva possa proseguire in sicurezza per chi usufruisce delle strutture.

Oltre all’attivazione dei protocolli sanitari che le società sportive si impegnano a rispettare, infatti, l’Assessore allo sport Gianfranco Dalla Valentina (nelle foto, durante la consegna delle pompe) spiega che “la sanificazione degli ambienti predisposti all’attività sportiva avviene come stipulato dagli accordi presi assieme alle scuole. Abbiamo consegnato una decina di macchine, ed entro la prossima settimana completiamo ogni struttura sportiva e scolastica dove si fa sport.”

Gli allenamenti, quindi, continuano. Nonostante le limitazioni dell’ultimo DPCM, anche le palestre delle strutture scolastiche ora sono in funzione, e le società sportive possono utilizzarle per le rispettive discipline agonistiche. Il limite è però chiaro: niente contatti fisici.

Dalla Valentina, che sta gestendo dall’inizio della pandemia – con competenza ed autorevolezza riconosciuta – settori strategici per la salute locale come le attività della Protezione Civile, chiarisce la questione: “Noi sul territorio abbiamo diverse attività sportive di interesse regionale, che come da disposizioni governative possono proseguire regolarmente, anche con le competizioni. Sono state sospese invece tutti gli sport di interesse provinciale, per i quali si può svolgere solo l’allenamento e solo in maniera individuale, senza le gare”.

Nel pieno rispetto di tutte le limitazioni dell’ultimo DPCM, seppur con grandissime difficoltà, nel territorio di Sona tutte le attività stanno continuando. Le misure di prevenzione e di sanificazione degli ambienti con gli appositi macchinari vengono garantite. In questo momento difficile, è necessario fare tutto il possibile: sport e sicurezza hanno più che mai bisogno di viaggiare lungo gli stessi binari.

