L’Italia riapre: Ecco le date e le nuove regole, punto per punto

Grazie ai dati epidemiologici molto buoni il consiglio dei ministri hanno dato il via libera al nuovo decreto sulle riaperture, che entra in vigore domani mercoledì 19 maggio e modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate” dando maggiore rilievo all’incidenza dei contagi. Ecco tutte le nuove regole.

Coprifuoco

Da domani nelle zone gialle il coprifuoco sarà ritardato di un’ora, alle 23, dal 7 giugno scatterà a mezzanotte e il 21 giugno sarà abolito.

Ristoranti e bar

Fino al primo giugno si potrà stare al bar e al ristorante soltanto all’aperto e soltanto seduti al tavolo. Dal primo giugno sarà possibile andare nei bar e nei ristoranti anche al chiuso seguendo però i protocolli già approvati. E nei bar dal primo giugno sarà consentita la consumazione al bancone. Al tavolo si potrà stare massimo in 4 persone a meno che non si tratti di un nucleo familiare. I clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo.

Centri commerciali

Dal 22 maggio i centri commerciali potranno essere aperti anche il sabato e la domenica, nei giorni festivi e prefestivi. All’ingresso dovrà essere rilevata la temperatura corporea e si devono prevedere regole di accesso in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche. In alternativa il personale deve indossare la mascherina. Si deve favorire la modalità di pagamento elettronico.

Palestre

Anticipata al 24 maggio la riapertura delle palestre. Il protocollo prevede che “sia assicurata la distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria senza ricircolo”. Inoltre bisogna predisporre percorsi diversi per l’entrata e per l’uscita. Il personale deve sempre indossare la mascherina. I clienti devono indossarla quando non sono impegnati negli allenamenti. Si deve evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma bisogna riporli in zaini e borse personali.

Piscine

Dal primo luglio possono riaprire le piscine al chiuso, i centri termali e i centri benessere. In vasca si dovrà garantire un distanziamento di 7 metri quadri. Negli spogliatoi e nelle docce si deve prevedere l’accesso contingentato ed evitare l’uso comune di asciugacapelli. Negli spogliatoi si dovrà garantire il distanziamento di almeno 1 metro e l’obbligo di indossare la mascherina.

Stadi e palazzetti

Dal primo giugno si torna allo stadio, anche all’interno dei palazzetti e in tutte le strutture sportive al chiuso. Ci saranno però dei limiti relativi alla capienza e agli accessi. Bisognerà prevede il distanziamento al momento dell’ingresso e controllare che la stessa misura venga osservata al momento del deflusso. Sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina e l’acquisto dei biglietti dovrà avvenire con modalità online. La presenza di pubblico è autorizzata per una capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso.

Parchi tematici e acquatici

Dal 15 giugno riaprono i parchi tematici e di divertimento. Si dovrà garantire un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti. Bisogna prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree delle attrazioni e modificare i tornelli oppure sbarre di ingresso e di uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani. Nei parchi acquatici si devono utilizzare gommoni e mezzi galleggianti singoli. Per i gommoni multipli è preferibile consentirne l’utilizzo a persone non soggette al distanziamento interpersonale.