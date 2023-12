L’Istituto Comprensivo Virgilio di Sona ha celebrato la Pace con una serata musicale che anticipa il Natale

Giovedì 14 dicembre è stata una serata di festa ed emozioni all’Istituto Comprensivo Virgilio di Sona, che ha riportato in scena il tradizionale concerto di Natale dopo sei anni di assenza. L’evento, tenutosi presso la Chiesa parrocchiale di Sona ha visto la partecipazione degli alunni, dei docenti e di numerosi cittadini entusiasti.

Il palcoscenico è stato dominato dall’orchestra formata dagli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, che ha eseguito brani classici natalizi come Tu scendi dalle stelle e The First Nowell. Il coro, composto dagli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria del plesso Aleardi di Sona, ha aggiunto la dolce armonia delle voci bianche al suggestivo concerto.

L’ampio repertorio ha spaziato dalla tradizione classica con l’Inno alla Gioia di Beethoven fino alle melodie contemporanee degli anni 2000, creando un’esperienza musicale per tutti i presenti. Gli studenti sono stati seguiti e preparati dai docenti Fabrizio Olioso per il coro, dalle maestre di musica per la scuola secondaria di Sona: Linda Bovi per il pianoforte, Riccardo Cervato per la chitarra, Martina Lazzarini per il violino, Rossano Muzzupapa per le percussioni e Antonio Apicella per la fisarmonica; dalle maestre: Emanuela Ranzato, Elena Mariotto, Giulia Torresendi, Gabriele Praloran, Maria Pia Pozzato, Stefania Lamberti, Lisa Ferrari e Anna Dalsoglio per la scuola primaria. Ha presieduto anche il maestro Galifi Marco.

Il tema centrale del concerto è stato la pace, con un tocco di attualità in risposta alla cronaca del momento. La scelta di dedicare la serata a questo importante valore ha reso il concerto non solo un’occasione di celebrazione natalizia, ma anche un messaggio di speranza e unità.

La presenza dell’assessore Paolo Bellotti ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità, evidenziando il ritorno di una tradizione che ha emozionato la chiesa fino a fuori le porte del sagrato.

“Finalmente dopo 6 anni il nostro Istituto ha ripreso la tradizione del concerto di Natale a Sona – afferma la Dirigente Sabrina Di Lauro – Per me è stata una serata molto emozionante sia perché sto vivendo l’attesa del Natale lontana dalla mia famiglia per la prima volta e quindi ho nostalgia di casa, sia perché vedere tanti bambini di classi ed età diverse suonare e cantare insieme ci fa capire quanto impegno, dedizione e passione c’è nella nostra scuola. Sono orgogliosa dei miei docenti, lavorano tanto per raggiungere degli obiettivi e stasera ne abbiamo avuto una prova, non di meno c’è stata la volontà e il grande impegno che tutti gli alunni hanno profuso. Voglio ringraziare il parroco don Giorgio che ci ha permesso di realizzare questo concerto e l’amministrazione che ha presenziato. Credo sia molto importante la collaborazione tra le istituzioni Chiesa Scuola Comune Enti locali, perché solo così si può crescere e migliorare sempre di più per formare i cittadini del futuro”.

Si invitano tutti gli appassionati di musica a partecipare ai prossimi appuntamenti: giovedì 21 alle ore 20.30 a Palazzolo il “Concerto delle Stelle” e venerdì 22 alle ore 10 a San Giorgio in Salici il “Natale in Musica”. Momenti che promettono di regalare ancora emozioni e armonie natalizie da non perdere.