L’inverno demografico a Sona e le scelte da fare

Il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ha chiuso l’anno appena trascorso con l’augurio, nella tradizionale intervista di fine anno rilasciata al Baco, di volgere lo sguardo al futuro, perché dopo aver toccato nel 2021 il punto più basso in assoluto di numero di nascite a Sona, occorre credere e attivarsi in una ripartenza demografica e sociale.

Quello che succede a Sona non è diverso dal trend negativo che colpisce l’intera penisola italiana. Infatti, il quadro che emerge dall’ultimo rapporto Istat è decisamente preoccupante.

La prima proiezione dell’Istituto di statistica riguarda i residenti: dai 59,6 milioni censiti al primo gennaio 2020 si passerà a 58 milioni nel 2030 e a 54,1 milioni vent’anni dopo, per precipitare fino a quota 47,6 milioni nel 2070. Un’altra triste previsione è che nel 2050 il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 mentre i cittadini in età lavorativa scenderanno in un trentennio dal 63,8% al 53,3% del totale. E non basta, entro il 2040 più di più di una coppia su cinque non avrà figli.

La sentenza dell’Istat è dunque lapidaria sul destino degli italiani: pochi, vecchi e soli.

Persino Papa Francesco, in una lettera agli sposi, pubblicata il 26 dicembre, invita tutti a “riprendere una coscienza” per vincere l’inverno demografico “che va contro le nostre famiglie, contro la nostra patria, anche contro il nostro futuro”.

Ma per una vera inversione della dinamica demografica negativa cosa serve? Lo sgretolarsi della voglia di fare famiglia è legato solo all’incertezza economica, oggi ancora più amplificata dal problema Covid, o c’è qualcosa di ben più radicato in noi che ci porta a essere sfiduciati e disfattisti verso il futuro?

Io ci penso spesso. Rifletto sulle varie frasi che sento dire, soprattutto a noi donne: “Mi piacerebbe, ma come faccio con il lavoro?”, “Non posso, non ho nessuno che mi aiuta”, “Un fratellino? E’ già tanto che riesco a farcela con uno solo”. Poi sposto il mio pensiero alle frasi retoriche che profumano di passato “I figli rappresentano la fusione di due cuori”, “I figli portano avanti il nostro nome”, “Dove si mangia in due si mangia anche in tre”.

Quindi cos’è che ci blocca veramente? In realtà non so rispondere e non ho neppure la soluzione in tasca. Però voglio fare un ragionamento con voi lettori.

Non sarebbe più proficuo, per la comunità stessa, preparare nuove generazioni? Invecchiare stando soli a cosa ci porterebbe? Non avere nuove forze lavoro come potrebbe accelerare la crescita economica del Paese? E poi perché rinunciare a quell’aspetto emotivo dell’essere famiglia? Si badi bene, che non sto dicendo che fare figli deve essere necessario, che non ci si realizza veramente se non si fa famiglia. Ma dico che se ne sentiamo il desiderio non dobbiamo nasconderci dietro a delle scuse.

Dobbiamo prendere coraggio e fare del nostro meglio per completare il nostro progetto. Se aspettiamo gli assegni familiari ci spianino la strada stiamo freschi. Se aspettiamo che il mondo diventi un posto migliore senza fare niente per migliorarlo non sarà mai il momento giusto per mettere al mondo figli.

Sicuramente è necessaria una riforma politica che sostenga la famiglia e la natalità. Chi ci amministra dovrebbe riconoscere come il figlio non sia solo un costo privato per i genitori ma un bene collettivo su cui tutta la società dovrebbe contribuire. E noi comuni cittadini dovremmo sviluppare una coscienza più partecipativa al bene comune.

Serve dunque un ripensamento del valore delle politiche familiari e della famiglia stessa. Serve un approccio nuovo, che faccia capire come le politiche familiari debbano essere centrali nel sistema delle politiche di sviluppo del Paese.

Le famiglie, le persone e la capacità di poter realizzare i propri progetti di vita devono essere messi al centro di qualsiasi disegno politico e stile di vita. C’è bisogno di una visione che aiuti anche a favorire un salto culturale, che faccia intendere il figlio come un bene collettivo sul quale tutta la società può investire e costruire un futuro più solido sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

“Occorre riporre fiducia nella comunità del domani”, sono le ultime parole del sindaco Mazzi a chiusura della sua intervista. Cosa più facile a dirsi che a farsi. Ma proviamoci.