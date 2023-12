L’inverno, che chiude un ciclo solare e apre uno spiraglio sul nuovo inizio

“Inverno. Come un seme il mio animo ha bisogno del lavoro nascosto di questa stagione”. Giuseppe Ungaretti

Al solstizio d’inverno, nel momento in cui il giorno più breve si unisce alla notte più lunga, si apre la fase dell’anno in cui il sole, seppur con debole intensità, riprende lentamente la sua ascesa.

Rappresentazione drammatica del ciclo vitale, in passato l’inverno costituiva un periodo duro, ma necessario alla terra per rigenerarsi ed essere nuovamente produttiva. Nel mondo contadino si distinguevano due stagioni: la bela e la bruta, il tempo del caldo e il tempo del freddo. Durante la stagione del gelo lo scopo primario era il sopravvivere, in attesa del momento in cui il calore del sole avrebbe risvegliato la Natura. In corrispondenza dell’inverno, anche nell’antico calendario romano si interponeva, tra dicembre e marzo, un lasso temporale di “cessata attività” che non era dedicato ad alcun mese.

Come si trascorrevano le giornate nelle campagne, durante il periodo invernale? Le attività svolte all’aperto erano limitate alla pulizia dei campi e dei fossi, allo scalvo delle piante e alla preparazione del letame. Il resto del dì si dedicava alle occupazioni nel granaio, nella stalla e nella legnaia e alla manutenzione delle arte, il tutto condotto secondo un ritmo rallentato e dipendente dalle condizioni del meteo giornaliero, per riunirsi al filò dopo l’imbrunire. Il saper dosare con saggezza l’utilizzo delle risorse disponibili era di vitale necessità, ed è questa memoria atavica che predispone ancora oggi il corpo in “modalità risparmio energetico”.

L’inverno è spesso la stagione meno apprezzata. Il suo nome viene dal latino hibernum, il “tempo che appartiene al freddo”, ed è proprio il tempo a essere percepito come interminabile. Tutto riposa nella calma attesa del risveglio. Durante le brevi giornate, i fiochi raggi del sole non compensano la dispersione del calore dovuta alle basse temperature e la scarsità della luce diurna non offre agli animi che scarso conforto.

Il tempo invernale è per sua natura introspettivo e poco si adatta alla costante frenetica di un quotidiano alquanto distante dal ciclo della creazione. Questa stagione non esprime il suo spirito nella mondanità, come l’estate, ma volge al necessario ritorno presso l’intimo focolare, per ritemprare il corpo e lo spirito.

Comparato alle fasi della vita, l’inverno corrisponde alla terza età, con il suo vivere lento, misurato ed essenziale. Nel raccoglimento che induce, e non essendo più nelle condizioni di dover sopravvivere fisicamente al tempo del freddo, lo spirito di conservazione invernale disperde ora il superfluo come cenere al vento, per cedere spazio all’introspezione. Come la futura pianta necessita di isolarsi nella buia quiete delle profondità terrene, per nutrirsi e radicare, così è l’animo umano, che da sane radici sviluppa uno spirito forte.

L’inverno chiude un ciclo solare e nel contempo apre uno spiraglio luminoso sul nuovo inizio. C’è un fiore che, quasi inosservato, sboccia sempre in prossimità del solstizio e accompagna la stagione nascente verso la primavera: è la rosa di Natale che, d’oro e di bianco, risplende nell’oscurità del sottobosco per annunciare il ritorno della luce. Il silenzio profondo dell’inverno, come osservava la sensibilità di Kandinskij, “non è morto, ma trabocca di possibilità vive” e, nella tersa profondità del suo cielo notturno, si può ancora contemplare l’antico ordine cosmico che regola i ritmi della vita.

Nell’immagine, il dipinto “Winter Landscape” di Barend Cornelis Koekkoek.