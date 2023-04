L’intervista in radio. Gatto, sindaco a Sona dal 1980 al 1985: “Qualche consiglio a chi indosserà la fascia tricolore”

In questo percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative di Sona del prossimo 14 e 15 maggio, il Baco è andato ad incontrare l’ex sindaco Giorgio Gatto.

Residente a Sona capoluogo, classe 1938, ha ricoperto l’incarico di sindaco di Sona dal 1980 al 1985, dopo un’esperienza da vicesindaco, con delega alla sanità e al commercio, nel quinquennio precedente, durante l’amministrazione di Renato Salvetti.

Prima ancora era stato segretario della Democrazia Cristiana di Sona, suo partito di appartenenza. È stato prima funzionario e poi dirigente della Banca Nazionale del Lavoro.

Nell’intervista in radio rilasciata al nostro Massimo Bolzonella, Gatto traccia un quadro di cos’era fare il sindaco ai suoi tempi, delle difficoltà che affronta un primo cittadino oggi come allora, e lancia qualche consiglio a chi tra i candidati in lizza indosserà tra qualche settimana la fascia tricolore. Un’audio intervista tutta da ascoltare, cliccando qui sotto.

.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.