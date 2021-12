L’insostenibile pesantezza della trasgressione. Da Chet Baker ai Maneskin, un parallelismo per capire cos’è il successo

Cerco sempre di evitare di spendere giudizi su un fatto di forte attualità, questo perché una delle tendenze della moderna comunicazione, è il fatto che i giudizi diventano “tempeste”. Il ridondare affollato di opinioni crea naturalmente uno strato spesso di coltri emotive che impediscono analisi più profonde.

Giudicare qualsiasi situazione, evento o fatto (ammesso che sia necessario farlo…), richiederebbe calma, una ricerca approfondita dei fatti, l’utilizzo di una particolare ponderatezza dei mezzi espressivi, obiettività e una manciata di educazione nonché di buon senso. Questo perché nessuno detiene la verità completa, ma semmai una piccola porzione di essa.

La verità cambia spesso se con essa si cambia prospettiva da cui si guardano i fatti e le persone. Pensiamo solo a quante volte nella storia dell’uomo siamo giunti a brucianti smentite, proprio quando credevamo “qualcosa” inespugnabilmente assodato.

Io mi occupo di musica (suonandola e insegnandola), e probabilmente uno dei fatti mediatici che più ha scosso le fronde della comunità dei musicofili è l’ascesa dei Maneskin sul podio mondiale della musica.

Sinceramente, proprio per i motivi espressi sopra, non ho mai sentito la necessità di aggiungere nulla alla già nutrita fila di giudizi su questa giovane band, almeno fino a che non mi sono trovato a leggere la biografia di Chat Baker, e fare una ricerca particolare su questo personaggio “maledetto”.

Vi starete chiedendo cosa c’entri l’epopea pop dei Maneskin con la carriera jazz di Chet Baker? Ebbene: secondo me moltissimo.

Perché il successo arrida a chicchessia, servono quattro ingredienti fondamentali quali: un talento, una preparazione, delle idee musicali e il coraggio di farle conoscere a tutto il mondo (…e un ottimo ufficio marketing)

Così, proprio mentre venivo a conoscenza della vita del famoso trombettista: un semplice ragazzo che inizialmente suonava la tromba in contesti militari, che nel giro di pochi anni è diventato l’esponente più importante di un certo “Cool Jazz”, è sorto spontaneo in me pensare a come sia irreale il successo a cui spesso assistiamo oggi.

Chet Baker aveva talento; sapeva cantare e suonare molto bene la tromba, e aveva studiato musica al El Camino College di Los Angeles. Faceva pratica tutte le sere (come era usanza fare in quegli anni), nelle varie Jam session organizzate nei locali sparsi delle città Californiane.

Qui, su questi piccoli palchi, prende forma la sua figura che porta in sé un inevitabile successo e una grave maledizione al contempo: la droga, a cui si avvicina quasi per noia. E’ incredibile leggere che vita abbia fatto quest’uomo, dentro e fuori dai carceri (anche in Italia dove ha vissuto per diverso tempo), braccato dalla polizia, in continua fuga, e di come fosse costretto a qualsiasi follia per procurarsi una dose di eroina.

Quindi un uomo ruvido, schietto, semplice, sicuramente difficile ma al contempo carismatico e affascinante, indimenticabile, che viene associato tanto alla sua musica, quanto alla sua vita trasgressiva.

Proprio la sua trasgressione, difficile e corrosiva, mi ha portato a pensare a quella ostentata dei Maneskin. Sì, perché è evidente che la presenza scenica scelta per questi ragazzi, sia basata sulla trasgressione e sull’ambiguità. Chi li promuove sa cosa eccita la gente comune. Sa che la trasgressione è anche guardare qualcuno che fa quello che noi non saremmo mai in grado di fare.

Questo tipo di ribellione può essere costruita a tavolino, e fare leva su necessità recondite, sul superamento di tabù sociali, mentre quella di Baker, non poteva notizia, perché la disperazione vera crea sgomento.

La disperazione tipica di una vera trasgressione non vuole dei fari puntati addosso, vuole solo uscire e liberarsi; la trasgressione costruita dal commercio Pop, invece, senza fari puntati, diventerebbe grottesca e ridicola.

Dunque, se osserviamo la storia di Chet Baker, che poi lo ha visto andarsene da questo mondo cadendo da una finestra di albergo, si spegne veramente la miccia del clamore mediatico legato alle trasgressioni, perché la sua storia reale funge da antidoto. Lui può essere preso come esempio per assurdo. Questo perché, per valutare il successo è importante spegnere i clamori e sedare gli animi irretiti dal delirio mediatico.

E cosa resta dunque? Questa è la domanda che la storia follemente umana di Chet Baker ci invita a fare. Questo mi sono chiesto dopo aver conosciuto la vera trasgressione: cosa resta del successo dei Maneskin tolta la loro immagine?

Allora si può vedere bene che resta il fatto che questi quattro ragazzi di Roma hanno talento. Si sono preparati e hanno fatto una gavetta completa. Hanno dato voce ad una nuova idea musicale, con tutte le difficoltà che oggi possono esserci nell’affacciarsi sul mercato internazionale e soprattutto non si sono fatti intimorire da una sfida enorme, affrontando palchi prestigiosi con la forza dei grandi.

Per me amare la musica significa anche usare le lezioni che grandi musicisti ci hanno lasciato per rileggere il quotidiano, per comprendere certi fenomeni, e poterli vivere nel presente senza chiudersi. Senza nascondersi solo dietro a giudizi impersonali e moralistici.

Così per me, a disinnescare il fenomeno Maneskin, ci voleva quanto di più lontano dal loro mondo, il personaggio più reale possibile.