L’ingegner Noè, la predestinazione ed il vicesindaco di Sona nel 2022

La storia e le vicende della vita sono, spesso, frutto di una serie di concause che vengono a sommarsi e a dare vita ad esiti in alcuni casi decisivi. Vi è talvolta predestinazione in ciò che accade, si usa dire.

Con un passaggio a volo rapido sul panorama della politica locale, una qualche sorta di predestinazione la troviamo nel fatto che nel 2022 diverrà vicesindaco di Sona l’assessore Gianfranco Dalla Valentina.

I motivi li sappiamo. Non pienamente soddisfatto dell’operato del vicesindaco indicato dopo le elezioni, l’assessore Gianmichele Bianco, con un provvedimento del 9 gennaio 2020 il sindaco Mazzi aveva deciso di rendere mobile il ruolo di suo vice, attraverso una rotazione all’interno della giunta. Così abbiamo avuto, dopo Bianco, il vicesindaco Roberto Merzi nel 2020 e la vicesindaco Elena Catalano nel 2021, che si chiude in questi giorni.

Il prossimo anno, come si diceva, la fascia di vice andrà sulla spalla di Dalla Valentina. E qui si intuiscono le linee della predestinazione. Perché il 2022 potrebbe essere l’anno decisivo per il futuro della maggioranza del sindaco Mazzi. Il successivo, il 2023, sarà anno politicamente breve in quanto si voterà tra maggio e giugno. Costituirà l’arrivo di un percorso, pur molto intenso e frenetico come tutti gli anni elettorali. Ma è il 2022 che potrebbe trasformarsi nell’anno chiave.

Come racconta anche il nostro Gianmaria Busatta sul Baco che trovate in edicola e nei punti di distribuzione, la partita per la successione del sindaco Mazzi è ampiamente partita all’interno della maggioranza (della minoranza e di chi oggi è fuori dal consiglio comunale parleremo in un successivo capitolo). Attualmente sul colle di Sona il clima non è quello di un disteso passaggio di consegne. In più d’uno aspira a quel ruolo, e non manca pure qualche tendenza centrifuga che potrebbe portare ad accordi fuori dall’attuale perimetro di maggioranza.

Aspirazioni di leadership le coltiva Bianco, che ha dalla sua una lunga esperienza di governo, e anche di opposizione che sicuramente non guasta nel fare curriculum. Aspirazioni potrebbe averle anche il presidente del consiglio comunale Leoni, che però paga l’avere un piede in maggioranza ed uno in minoranza, a seguito del suo passaggio in Verona Domani per Sona (che, tra l’altro, potrebbe essere approdo per altri dalla maggioranza) e, soprattutto, sembra ancora politicamente acerbo per poter diventare catalizzatore di una partita così complessa.

Ma, in attesa che il sindaco Mazzi dica qualcosa (perché prima o poi qualcosa dovrà dire), in questo momento sembra essere proprio Dalla Valentina ad avere in mano in questa partita più carte da giocare. Tutto è estremamente prematuro, ma potrebbe essere proprio lui il federatore di una nuova maggioranza, magari leggermente decentrata rispetto all’edificio dell’attuale.

Da tempo Dalla Valentina lavora fuori e dentro il Comune per creare relazioni con la politica e con il territorio. E, per tornare all’apertura di questa analisi, il fatto che il prossimo sia il suo anno da vicesindaco, con tutta la visibilità che il ruolo gli darà, appare un segno di predestinazione.

La predestinazione. Dopo lo scoppio della seconda guerra d’indipendenza, il 29 aprile 1859 il feldmaresciallo austriaco Gyulai aveva ordinato alle proprie truppe di oltrepassare il fiume Ticino. Il 2 maggio gli austriaci riuscirono ad entrare a Vercelli dopo aver conquistato anche Novara. Gyulai decise quindi di lanciare un corpo d’armata in direzione di Torino. Dopo meno di 24 ore, però, il feldmaresciallo austriaco venne costretto a far rientrare tutte le sue truppe a Vercelli nell’impossibilità di proseguire. I piemontesi, infatti, per tentare di arrestare gli austriaci, avevano disposto l’apertura di tutti i canali d’irrigazione e l’inondazione completa delle campagne, rendendo quasi del tutto impossibile la marcia per cavalli e artiglieria. Chi fu incaricato da Vittorio Emanuele II di gestire questa complessa operazione idraulica? L’ingegner Carlo Noè. Un nome per un destino segnato.

Il vicesindaco Dalla Valentina sarà all’altezza della sua, di predestinazione? Sarà all’altezza di questa possibilità che l’occasione sembra offrirgli? Oppure ricadrà in alcune debolezze, che ruotano soprattutto attorno ad una sua certa difficoltà nel fare gruppo?

Vedremo, il prossimo sarà un anno indiscutibilmente interessante.