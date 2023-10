L’informazione iperlocale ed il modello Baco nella crisi del giornalismo

Per una volta, i lettori ce lo concederanno, parliamo di noi. Ancora nel 2006 uno studio commissionato dal New York Times sulla crisi che iniziava a colpire i giornali tradizionali concludeva con queste parole: “In seguito all’aumento della gamma di fonti di informazione, alle maggiori possibilità di accedere a contenuti da ogni luogo e in ogni momento e alle esigenze di creare forti legami che portino a consumatoti fedeli, l’editoria giornalistica dovrà allontanarsi da quel prodotto informativo sfocato, un qualcosa-per-tutti, in stile taglia unica, tipico della seconda metà del ventesimo secolo, e specializzarsi o localizzarsi”.

Un appello che cadde inascoltato, negli USA come nel resto del mondo, Italia compresa, e che vede negli ultimi anni la scomparsa o il fortissimo arretramento proprio di numerosi giornali di informazione cittadina, con le testate che si sono viste costrette a tagliare i costi, riducendo sensibilmente il numero di edizioni locali e di corrispondenti sul territorio.

Ciò ha indebolito la democrazia, e la credibilità stessa del giornalismo, perché l’informazione locale è più vicina alle persone e, in genere, riflette gli interessi e i punti di vista dei cittadini. Questo atrofizzarsi dell’informazione locale ha trovato anche una sua definizione scientifica, che rende perfettamente l’idea del grave fenomeno involutivo che stiamo vivendo: la “desertificazione delle notizie”.

E’ stato solo negli ultimi tempi che, spinti dai morsi della crisi, si è assistito alla nascita negli USA, come auspicava quello studio più di quindici anni fa, di una serie di progetti di “giornalismo iperlocale”, che oggi rappresentano un banco di prova importante per determinare il valore delle innovazioni apportate al giornalismo dai nuovi media e dalla rete. Secondo uno studio del Pew Internet & American Life Project, il giornalismo iperlocale negli Stati Uniti sta diventando la fonte primaria di notizie legate alla propria comunità, territoriale o culturale, legate al quartiere o alla città di residenza.

Il “Giornalismo iperlocale” – prima che venisse anche solo concepito e definito – è proprio lo stile di informazione individuata dal Baco ancora ventitre anni fa, alla sua nascita, come strumento necessario per raccontare una comunità circoscritta. Uno stile che è rimasto perseguito e praticato fino ad oggi, quando la redazione arriva ad essere composta da 54 collaboratori.

Come direttore del Baco ogni volta che parlo alla redazione o incontro qualcuno che è intenzionato a scrivere per noi, ricordo che i nostri occhi di giornalisti devono essere sempre ben fissi sul territorio. Non si tratta di miopia, siamo tutti perfettamente consapevoli che il mondo non finisce, come colonne d’Ercole, fuori dalla comunità che raccontiamo ogni giorno. Si tratta proprio di una scelta editoriale consapevole.

Se parliamo, per dire, del sindaco di Sona, dell’associazione di Lugagnano, della squadra sportiva di Palazzolo, degli Alpini di San Giorgio, della biblioteca di Bussolengo o della scuola di Sommacampagna diventiamo centrali nel dibattitto pubblico, perché nessuno tratta questi temi “iperlocali” con l’attenzione, la profondità e la conoscenza che possiamo mettere in campo noi. Mentre se mai dovessimo avventurarci a commentare le grandi notizie del mondo, perché a quel punto leggere il Baco? Meglio Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa.

Come ben spiega Sergio Maistrello, giornalista specializzato in applicazioni sociali di internet, “l’informazione iperlocale non è il semplice trasferimento on line del giornale della città ma un ecosistema informativo che mescola notizie, servizi, flussi in tempo reale e interazioni sociali e che permette a ogni cittadino di entrare in contatto non soltanto con generici concittadini, ma con i suoi vicini di casa”. Quello del Baco è un giornalismo modellato proprio sulle esigenze di paesi e comunità in cui le informazioni vengono contestualizzate su base territoriale, sfruttando una preziosa rete di rapporti e di competenze – creati con fatica in anni di attività quotidiana – che raggiungo e svelano ogni aspetto e ogni ambito del territorio in cui si svolgono le vite dei nostri lettori.

Altro punto fermo che ricordo sempre alla redazione del Baco è, infatti, che non esiste notizia del nostro territorio così piccola da non interessarci. Tutto ha valore per noi, perché ha valore per chi ci legge. Ed è solo al lettore che il buon giornalismo deve rendere conto.

Raccontare attraverso la nostra rivista cartacea, il nostro sito, i nostri social, i nostri podcast, le nostre foto ed i nostri video le vite proprio lì dove accadono, spiegando i perché delle vicende locali, indicando le prospettive dei paesi dove abitiamo, dando la parola a chi ci opera o lavora, ragionando sui motivi che ci rendono ancora una comunità: Questa ieri, oggi e domani la forza e l’attualità del lavoro informativo del Baco.