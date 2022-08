L’inciviltà non più accettabile di chi non segue la raccolta differenziata (e insudicia l’ambiente)

Camminando una mattina presto per le vie di Lugagnano mi sono imbattuto in una concittadina che stava praticando una forma alternativa di attività aerobica: il trasporto del sacchetto rifiuti dalle mura domestiche con posizionamento dello stesso in un cestino rifiuti pubblico.

Incuriosito mi sono avvicinato per vedere con i miei occhi: cosa avrà mai messo questa signora all’interno del cestino? Un sacchetto trasparente lasciava intravvedere: bottiglia di vetro, vasetto dello yogurt, bucce di banana, involucro del formaggio, residuo di pastasciutta e molto altro. Prendendo successivamente un caffè al bar mi sono confrontato con il gestore il quale non si è meravigliato di questa abitudine e addirittura aggiunge una ulteriore variante alla partica: “C’è chi fa più sacchetti – mi dice – e camminando per le vie del paese ne deposita uno qua e uno là, così da non dare nell’occhio”. Dei veri geni dell’attività aerobica alternativa.

Il sarcasmo lascia lo spazio ad una profonda incazzatura: ma come è possibile compiere gesti così ignobili? In una comunità in cui i rifiuti te li vengono a prendere davanti alla porta di casa e che si contraddistingue per la sua volontà e capacità di rispettare le regole della raccolta differenziata c’è chi, in spregio a qualsiasi forma di rispetto, compie queste azioni? Ebbene sì, ci sono! Sono i degni compari di chi, senza fare attività aerobica, getta i sacchetti pieni dei loro rifiuti domestici in piena corsa dall’auto, inondando le strade urbane ed extraurbane del peggio di sé.

L’atteggiamento con cui agiscono è quello che ho riconosciuto nella signora in cui mi sono imbattuto: esce da casa, guarda di qua e di là, apparentemente non c’è nessuno per cui quasi fischiettando attraversa la strada, ripone il sacchetto nel cestino schiacciandolo un po’ in modo che non si veda che l’ha così riempito e con altrettanta nonchalance se ne ritorna a casa. Questi cittadini inqualificabili assumono quindi l’atteggiamento pavido di chi, sapendo che sta compiendo un atto profondamente egoista contrario al rispetto delle regole della raccolta differenziata, del buon vivere in comune, del decoro e della decenza, si muove nella furtività contando su fatto che nessuno veda e quindi che nessuno giudichi o, meglio ancora, che nessuno sanzioni!

Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un articolo che tratta questo tema. Il titolo è: “I rifiuti e l’inciviltà 500 casi al giorno. E mancano operatori”. Leggendolo è impressionante apprendere i numeri incredibili con cui si presenta l’inciviltà nella città di Verona. Depositi qua è là fuori dai cassonetti, divani sfondati, vecchi lampadari, ingombranti abbandonati senza un preventivo accordo con AMIA per il ritiro. Ma il peggio del peggio sono i sacchetti con materiale organico all’interno lasciati ovunque che con il caldo dell’estate rilasciano odori vomitevoli.

Un dirigente di AMIA fa notare che è stata messa in campo l’iniziativa dei conferimenti ad accesso controllato con la consegna delle tessere individuali. Un tentativo di combattere il conferimento incontrollato. Ebbene, queste tessere, sono state ritirate ad oggi dal solo il 10% dei cittadini destinatari. “Guarda caso” – cito le parole del funzionario – “nelle zone in cui è attivo il sistema di raccolta porta a porta l’abbandono dei rifiuti ingombranti quasi non esiste”.

In parte, nella comunità di Sona, possiamo confermare queste ultime parole. In parte appunto, perché sappiamo che in realtà luoghi “appartati all’occhio umano” quali aree industriali, zone incolte e bordi delle strade di campagna protette dalla vegetazione spontanea diventano il paravento alla pavidità e maleducazione di chi non ha il coraggio di prendersi la responsabilità di lasciare un ingombrante incustodito in una piazza del paese senza dare delle giustificazioni.

La mancanza di operatori nel ciclo di lavorazione dei rifiuti è un altro bel problema. Significa che c’è meno capacità di raccolta dai territori e quindi, il ragionamento da fare, è che non c’è alternativa ad una presa di consapevolezza che è necessario avere, a partire dall’interno delle nostre case, una maggiore intelligenza collettiva nel fare diventare la raccolta differenziata un dogma del nostro vivere quotidiano.

Venendo alla signora che la mattina non ha niente di meglio da fare che riempire i cestini pubblici con i suoi rifiuti: confido che possa essere prima o poi colta in flagrante e quindi opportunamente sanzionata. Non porrei limiti di legge al valore economico di questa sanzione. Deve essere altissimo, dove non si riesce a mettere mano con le buone alla coscienza di questa persona bisogna mettere mano al suo portafogli. Così poi magari, per induzione, la coscienza ne prende atto.

Ho fatto poi un altro pensiero: magari è madre, nonna, zia. Ha o avrà avuto delle persone da educare e far crescere, a cui insegnare i valori della vita, a cui dare l’esempio. A queste persone, con il suo gesto, insegna che quello che accade fuori dalle mura di casa propria non è oggetto di interesse personale. Il custodire a casa dei rifiuti che tu stessa hai prodotto e che domani o al massimo dopodomani un operatore verrà a prendere davanti alla porta di casa tua è un compito così gravoso?

Se ti vedrò ancora gettare i tuoi rifiuti nel cestino di una via pubblica del paese farò in modo che quel sacchetto ritorni dove è stato prodotto. Sull’uscio della tua casa o meglio ancora nel bel mezzo del tuo curato giardino. Non sarà un bel vedere scommetto. Quando il gesto inqualificabile lo si subisce non fa mai piacere. Ma almeno qualche riflessione nel ritrovartelo a casa (spero) te la farà fare.