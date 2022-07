L’importanza delle giornata mondiale dell’amicizia, perché ogni relazione (anche quelle che finiscono) ci rende chi siamo

Oggi, 30 luglio, si celebra la giornata internazionale dell’amicizia. “L’ennesima ricorrenza creata per convenzione di cui alla fine però nessuno si ricorda” penserete. E avreste anche ragione.

Se non fosse che in questo caso forse è giusto, e necessario, tenere viva la consapevolezza di quanto l’amicizia sia importante.

Fin da bambini ci viene insegnato a coltivare il nostro rapporto con gli altri, a cercare di trovare degli amici. Impariamo in questo modo ad amare i nostri compagni di giochi, che magari poi diventano i nostri compagni di scuola, che a volte finiscono per essere i nostri compagni per la vita.

E un po’ forse ci aspettiamo sempre che sia così, che quella promessa fatta da bambini (“amici per sempre”) debba avverarsi per forza. Che il nostro amico fidato non lasci mai il nostro fianco. E ci ferisce quando questo non accade. Quando la vita, come è anche giusto che sia, ci mette il naso e la convinzione di essere inseparabili improvvisamente crolla.

Ma il fatto che un’amicizia si sia conclusa non ne annulla l’importanza. La chiusura di un rapporto non influisce su ciò che questo ha determinato in precedenza. Tutti i ricordi, le emozioni e le avventure vissute insieme rimangono.

Quante volte una persona appena conosciuta o un passante ha lasciato un segno nella nostra vita? Proviamo a immaginare allora in che modo un amico o un’amica possano averci profondamente segnati. In particolare, pensiamo a quegli amici che, a prescindere da quando sono entrati nelle nostre vite, non ne sono mai usciti. Arricchendole e donando loro colore.

Che sia un’amicizia nata sui banchi di scuola o alla macchinetta del caffè in ufficio, che si sia conclusa o che ci accompagni ancora, ogni relazione concorre a renderci chi siamo. Ho questa strana convinzione per cui penso che alcune amicizie nascano “con la data di scadenza”, come le amicizie di un’estate. Tutti quei rapporti destinati ad estinguersi dopo un periodo di tempo più o meno breve.

L’essere predestinate però a mio avviso non rende queste amicizie meno valide, anzi. Qualche volta abbiamo proprio bisogno di questi brevi incontri che ci scombussolano un po’.

Altre volte invece quello che ci serve è un’amicizia salda, niente stravolgimenti, solo la certezza di esserci. E questa tipologia di amici credo sia la più preziosa, proprio per la sua eterogeneità. Perché alla fine poco importa se ci sentiamo tutti i giorni o una volta ogni tanto: se ciò che ci lega è vero, troveremo sempre il modo si trovarci l’uno al fianco dell’altro quando ce ne sarà bisogno.

Per cui cerchiamo di ricordarci l’incredibile bellezza dell’amicizia, in tutte le sue innumerevoli forme. Chissà magari così potremmo trovare il senso di questo 30 luglio in un messaggio a un amico che non sentiamo da tanto, oppure in una telefonata per far sapere a chi ci è sempre vicino cosa significa per noi.

Buona giornata internazionale dell’amicizia, in particolare agli amici fugaci, a quelli andati e a quelli che, nonostante tutto, continuano a restare.