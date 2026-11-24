La simbolica corsa campestre, diventata ormai tradizione del Liceo Medi di Villafranca, si è svolta anche quest’anno e, come ogni anno, ha costituito un importante momento per la comunità scolastica, che ha condiviso emozioni, adrenalina e un eccellente rinfresco una volta finita la competizione.

La campestre si è svolta nel parco di Madonna del Popolo, il giorno venerdì 13 novembre, in condizioni metereologiche non ottimali, come ci si poteva aspettare da una data tanto ricca di superstizione. I nostri atleti hanno infatti dovuto sopportare il freddo particolarmente pungente di quel giorno, accompagnato da un venticello gelido e da un terreno fangoso e scivoloso che ha reso la loro prestazione ancora più impegnativa e, di conseguenza, eccezionale.

Ciò era stato preannunciato da una settimana piovosa, tanto da essere stato valutato il rinvio della corsa. Ma ciò non è avvenuto, il che dimostra la perseveranza con il quale il nostro liceo porta avanti questa tradizione, in particolare grazie agli organizzatori: la classe 5F (nella foto sopra) in collaborazione con la professoressa Boschini, docente di scienze motorie.

I ragazzi hanno gestito al meglio l’organizzazione della giornata, destreggiandosi tra la distribuzione dei pettorali da gara, il rinfresco e la distribuzione dei premi finali.

L’evento è cominciato alle 10 con il raduno degli atleti nella palestra del nostro liceo; in seguito ci si è recati assieme al parco di Madonna del Popolo, dove sono stati distribuiti i pettorali da gara ed è stato mostrato agli atleti il percorso. I primi a partire sono stati i ragazzi del biennio, i quali hanno corso la distanza di 2500 metri, corrispondenti a cinque giri del percorso.

Li hanno seguiti le ragazze del biennio, che hanno corso invece per 1500 metri, ovvero tre giri di percorso, e a loro volta i ragazzi del triennio, che hanno corso invece per sette giri equivalenti a ben 3500 metri. Le ultime a gareggiare sono state le ragazze del triennio, le quali hanno corso per 2500 metri. Durante gli attimi precedenti alla partenza la tensione era alle stelle: si riusciva a percepire nell’aria lo spirito sportivo.

Ma passiamo ai risultati: sul podio del biennio maschile si sono piazzati Marconi Elia di 2L al terzo posto, con un tempo di 8 minuti e 15 secondi, preceduto da De Santi Paolo Cesare di 2B, con un tempo di 8 minuti e 8 secondi; il primo posto è invece stato conquistato da Antonutti Nicola di 1G con un tempo di 7 minuti e 20 secondi, in netto vantaggio rispetto al secondo arrivato.

Tra le ragazze invece, terzo e secondo posto sono stati raggiunti rispettivamente da Turata Gaia di 2E e Gelio Giada di 1BG, con i ravvicinatissimi tempi di 5 minuti e 38 secondi e 5 minuti e 37 secondi. Al primo posto troviamo invece Carlotti Laura di 2E, con un tempo di 5 minuti e 09 secondi.

Ecco invece i risultati del triennio: tra i ragazzi, terzo posto a Sartori Lorenzo di 4G, con un tempo di 11 minuti e 30 secondi; 11 minuti esatti per il secondo arrivato, Valbusa Tobia di 5A; e infine, primo posto per Vallicella Emil di 3B, con un tempo di 10 minuti e 46 secondi.

Anche tra le ragazze del triennio i tempi della terza e seconda arrivata differenziano di pochissimo: Bertaiola Cecilia di 4A ha finito il percorso in 11 minuti 13 secondi e 85 centesimi di secondo, distanziandosi da Galasso Anna di 3F, 11 minuti 13 secondi e 14 centesimi di secondo, solo per 71 centesimi. Tuttavia la prima arrivata, Valbusa Chiara di 3CH1, sorella del secondo arrivato del triennio maschile, ha concluso la gara in netto vantaggio, con un tempo di soli 9 minuti e 26 secondi.

Ma cronometro a parte, ogni ragazza e ragazzo presente, dal primo arrivato all’ultimo, ha contribuito a rendere questa giornata ricca di sano spirito sportivo, dimostrandoci che tra i banchi del nostro liceo non troviamo solamente dei secchioni con la testa incollata ai libri, ma anche degli atleti in forma.

Sono questi tipi di iniziative che contribuiscono a renderci più uniti, ricordandoci che la scuola è prima di tutto una comunità.

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