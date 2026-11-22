La scuola, al liceo Enrico Medi di Villafranca di Verona, non è fatta solo di studio e libri ma anche di diversi progetti, esperienze e soprattutto incontri, come ha voluto dimostrare la giornata del 12 novembre 2026.

Dopo aver partecipato a numerose conferenze online organizzate dalla Fondazione Corriere della Sera, che suggeriscono spunti di riflessione su vari temi come geopolitica, attualità o temi giovanili e sociali, in questa occasione è stato proprio una delle firme più importanti del giornale ad offrire al liceo Medi la sua presenza.

Un’occasione che è stata accolta prontamente dagli studenti delle tredici classi del triennio che hanno partecipato all’assemblea organizzata dalla redazione Medi@vox. D’altronde quale studente avrebbe mai pensato di incontrare proprio Ferruccio de Bortoli un giovedì qualunque a scuola?

De Bortoli, classe 1953, è noto in tutta Italia per aver ricoperto l’incarico di direttore del Corriere della sera in ben due mandati (dal 1997 al 2003 e dal 2009 al 2015) e del Sole 24 Ore (dal 2005 al 2009), due dei giornali più importanti del nostro Paese. Oggi continua a collaborare come editorialista presso il Corriere della Sera e come presidente dell’omonima Fondazione.

L’ospite è stato accolto nell’ufficio della dirigente scolastica Paola Catanzaro prima dell’assemblea, insieme alla giornalista e componente dello staff della Fondazione Margherita Ciampa.

Quest’ultima, in un momento di intervista rilasciata a Medi@vox a margine dell’evento, ha illustrato la storia di questa iniziativa che, da ormai dieci anni, si impegna ad organizzare interventi dal nord al sud Italia finalizzati ad avvicinare la nuova generazione all’informazione di qualità. Con l’avvento della pandemia di Covid-19, gli appuntamenti sono stati trasferiti su piattaforme online e sono ora portati avanti in parallelo agli incontri ripresi in presenza.

I numeri di adesione, in entrambe le modalità, sono senza precedenti. Tuttavia, comprensibilmente, Ciampa afferma che spesso si preferiscono gli eventi sul posto, in quanto “tramite la dimensione online si perde il calore umano” e il contatto diretto fra ospite e studente viene meno.

Al contempo, nell’ufficio della preside, davanti ad un caloroso rinfresco di benvenuto, stava avendo luogo una stimolante conversazione riguardante temi strettamente attuali. Infatti, proprio il giorno prima, circa 6300 istituti scolastici in tutta Italia, compreso il liceo Enrico Medi, erano stati colpiti da una massiccia ondata di falsi allarmi bomba.

Questo fenomeno ha chiaramente suscitato la preoccupazione della dirigente, la quale ha colto l’occasione per trovare conforto nelle sagge parole di de Bortoli. Quest’ultimo ha proprio ribadito come una fake news possa diventare realtà nel momento in cui rischia di essere messa a repentaglio l’incolumità di milioni di persone.

Proprio alla luce di queste situazioni, i giovani per primi devono essere in grado di distinguere le notizie fasulle da quelle attendibili, servendosi di spirito critico e mettendosi in dubbio.

Sulla base di questa conversazione de Bortoli ha riflettuto sulla situazione dei giovani in Italia, che non trovano come dovrebbero l’attenzione della politica e delle istituzioni. “L’Italia si occupa di pensioni, non di istruzione”, affermazione sintetica ma d’impatto quella dell’ex direttore, che riassume perfettamente la situazione corrente nel nostro Paese.

Successivamente l’incontro vero e proprio si è tenuto nell’aula magna del liceo Medi, alla presenza di circa 300 studenti del triennio.

Questa è cominciata con un saluto da parte della dirigente scolastica, che si è occupata di narrare in breve la storia del liceo Medi e della redazione Medi@vox, di cui si colloca l’origine nel 1989.

Per concludere, la dirigente ha sottolineato la grande attenzione di tutto il collegio docenti nell’impostare le lezioni finalizzandole anche allo sviluppo di spirito critico, mentalità aperta e libertà di pensiero, parola e azione nelle loro classi. Proprio per questo, ha spiegato, “la scuola promuove l’organizzazione di numerose assemblee, corsi di orientamento e incontri che diventano occasioni per trattare argomenti di attualità e di ragionamento”.

Dopo aver rinnovato il saluto all’illustre ospite, la dirigente ha passato la parola ad una delle professoresse, assieme a Chiara Giacomi, referenti del progetto Medi@vox: Claudia D’Arcamo.

La docente, visibilmente emozionata al cospetto del grande giornalista e della platea di studenti, ha ricordato l’avvenimento sconvolgente del giorno precedente e ha richiamato l’attenzione degli studenti sul tempo complesso che le notizie, affidabili o meno, stanno attraversando.

La parola è passata poi a Ferruccio de Bortoli, con il coordinamento della giornalista di Medi@vox Miriam Elefante. De Bortoli ha esordito con un monologo concentrato sul ruolo del giornalismo in un Paese libero e democratico. Ha premesso che ogni studente avrebbe potuto rivolgergli qualsiasi tipo di domanda in quanto, come figura pubblica, ad ogni quesito corrisponde il suo dovere di rispondere. Proprio questo, infatti, è uno dei principi cardine del giornalismo in un Paese libero: rendere conto della verità ed essere trasparenti. Ogni informazione “buona”, di fatti, si può definire tale se la sua qualità principale è la trasparenza perché “la trasparenza favorisce la concorrenza, la solidarietà e il riconoscimento del merito”.

De Bortoli si è quindi soffermato su un concetto che, di primo impulso, potrebbe sembrare ovvio affermando che il giornalismo vero deve inseguire la verità “senza avere mai la presunzione di possederla”. Sicuramente, quando espone un fatto di cronaca, il giornalista deve ricercare abbastanza fonti e materiali che gli permettano di avvicinarsi il più possibile alla realtà: ciò talvolta può significare anche provare ad assumere il punto di vista di chi non condivide le sue idee.

Lo stesso criterio vale soprattutto per le guerre e per gli eventi sgradevoli che possono capitare al proprio Paese, come racconta de Bortoli, ricordando un suo predecessore Luigi Albertini al Corriere della Sera, il quale durante la Prima Guerra Mondiali era in evidente rapporto di fiducia con il Capo di Stato Maggiore Luigi Cadorna, e si domanda: la disfatta di Caporetto avrebbe potuto avere un esito diverso da quello che conosciamo se fossero stati raccontati gli orrori della guerra in modo più attinente alla realtà?

Tuttavia, di sicuro, non basta affidare la responsabilità della nostra informazione solamente a chi le notizie le scrive, ognuno di noi deve invece impegnarsi ad apprendere quelle di qualità. Questo ovviamente non corrisponde a leggere la prima notizia sul primo canale social disponibile e, soprattutto, non affidabile. “Informarsi richiede fatica, come studiare” ha spiegato de Bortoli. Ed il paragone è stato colto immediatamente dagli studenti in platea, i quali conoscono bene il meccanismo dell’algoritmo dei social media di cui è facile cadere vittime. Per non diventarne schiavi, ognuno deve possedere una certa lungimiranza e dedicare tempo ad ampliare la conoscenza sui temi attuali confrontando diverse fonti.

Con questo discorso, de Bortoli non ha voluto apparire come un complottista o incutere timore nei confronti dell’avvento di sempre più innovativi strumenti tecnologici, ma mettere in guardia in particolare i giovani perché non diventino “sudditi o naufraghi” della rete e, allo stesso tempo, continuino a sviluppare la propria opinione in maniera autonoma per quanto riguarda ogni argomento di discussione.

Durante l’intero discorso pronunciato dal giornalista, l’aula magna è rimasta in un profondo silenzio, sicuramente atipico in un ambiente scolastico. Mentre de Bortoli si muoveva sul palco, si potevano notare gli sguardi dei ragazzi che seguivano interessati i movimenti dell’ospite. Possiamo quindi affermare che è di certo riuscito a tenere alta l’attenzione di 300 studenti senza dover mai richiamare il silenzio ma, soltanto attraverso le sue parole, è riuscito ad ammaliare come per magia l’intera aula magna.

Dopo il monologo dell’ospite sono seguite le domande d’intervista da parte della redazione Medi@vox.

Spesso, durante l’incontro, De Bortoli ha sottolineato quegli aspetti del giornalismo che distinguono un Paese libero da un Paese governato da un regime totalitario e, proprio dopo avergli chiesto come ha affrontato le sue responsabilità e le sue scelte editoriali, ha dichiarato che si deve sempre tenere presente che “anche i peggiori colpevoli godono di diritti” e quindi va sempre rispettata la persona, senza con questo però “mettere un problema sotto il tappeto” e scegliere di non pubblicare riguardo ad un certo argomento se coinvolge strettamente l’interesse pubblico.

De Bortoli ha colto quindi l’occasione per mettere in campo i suoi studi giuridici citando l’articolo 21 della Costituzione, il quale tutela la libertà di espressione, e l’articolo 15, che a sua volta invece salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

Successivamente la discussione si è spostata, con la seconda domanda, sul ruolo di un giornale scolastico come il Medi@vox e sulla richiesta di eventuali consigli per i suoi giovani giornalisti alle prime armi.

L’ospite ha iniziato a rispondere ironizzando sul dubbio ancora irrisolto, ossia se considerare il suo lavoro come una professione o un mestiere, e continua dichiarando che pochi lavori come questo “offrono il privilegio di vivere in prima persona i passaggi della storia”. Questo grande privilegio però comporta anche una grande responsabilità: quella di raccontare la verità non solo a sé, ma anche al mondo. Occorre quindi, in certi casi in particolare, distaccarsi dalla sfera emotiva che potrebbe portare a distorcere la realtà dei fatti o, addirittura, a non raccontarla.

Come esempio ha portato una sua tragica esperienza personale, quella dei numerosi cadaveri visti dopo la strage di Bologna del 1980. Ha citato anche il grande coraggio della fotografa Margaret Bourke-White, la quale ebbe la forza di mettere da parte il giustificato sentimento di orrore per riuscire a documentare le atrocità compiute nei campi di concentramento. Per rendere il suo discorso ancora più comprensibile, De Bortoli ha paragonato il lavoro del giornalista a quello del chirurgo: certamente nessuno vorrebbe farsi operare da un chirurgo le cui emozioni prendono facilmente il sopravvento, ed infatti un chirurgo non potrebbe operare i suoi familiari.

Ha concluso quindi affermando che, se un giornalista sceglie di non raccogliere determinate prove o di non esporre determinate notizie, qualcuno in futuro potrebbe ignorarne o negarne la veridicità. I fatti descritti, allora, devono attenersi il più possibile alla realtà, per quanto i nostri limiti di imparzialità e di emozioni lo permettano.

Nel rispondere alle domande successive riguardanti la sua carriera lavorativa, De Bortoli ha delineato il suo modus operandi da direttore di giornale e, quesito dopo quesito, si è potuto respirare sempre di più il rispetto che tutti gli studenti presenti hanno avvertito per questa illustre personalità. L’importanza della preparazione personale, il coraggio di dire di no come misura di libertà professionale, il rispetto per tutti i membri della sua redazione e l’apertura ad un’ampia gamma di opinioni diverse sono le caratteristiche che hanno distinto Ferruccio De Bortoli nel suo ruolo.

E’ seguita poi una digressione sulla situazione in Italia dell’ultimo periodo, dalle manifestazioni agli atti vandalici, dal malcontento al carovita. I ragazzi presenti si sono affidati alle parole del giornalista, riconoscendo in lui una persona saggia e con esperienza. Lui ha deciso di esprimere la propria opinione senza servirsi di troppi giri di parole e ha spiegato di ritenere che la presenza di un conflitto generazionale sia preferibile all’assenza di contrasto. Ha augurato infatti agli studenti presenti di partecipare civilmente alle manifestazioni, di far sentire la loro voce e di non essere indifferenti a quello che sarà il loro futuro.

Prima di passare il microfono al pubblico per eventuali domande, Mario Salvetti, direttore del Medi@vox, ha proposto a De Bortoli una scherzosa sfida: gli ha chiesto di immaginarlo come suo direttore e di fingere di dover scrivere un editoriale proprio sul tema delle recenti proteste in Italia e, in particolare, sulla convinzione di alcune persone che pensano che, per farsi ascoltare, siano obbligati a vandalizzare i posti in cui si trovano.

L’ospite, senza indugiare, ha descritto subito un fatto di cronaca milanese: un gruppo di ragazzi, dopo una manifestazione degenerata, avevano deciso di ripulire la strada e, in compenso, erano stati insultati pure per il loro gesto. Di conseguenza De Bortoli ha spiegato che se avesse dovuto scrivere un editoriale su questo tema avrebbe dato voce proprio ai giovani che avevano manifestato civilmente e che hanno pensato poi di ripulire dove era passato il corteo. In poche parole, avrebbe dato valore al “rumore di un protesta silenziosa” invece che ai danni causati da chi ha esercitato solamente gesti distruttivi.

Questo tema è stato poi ripreso in risposta alla mirata domanda di Pietro Abelle, uno studente dalla platea, riguardo al criterio con cui i social media scelgono le notizie da riportare: molte persone hanno infatti avuto l’impressione che l’attenzione si fosse spostata più sulla violenza e sul vandalismo che sulla vera natura delle manifestazioni. De Bortoli, dopo aver riconosciuto l’assoluta pertinenza della domanda, ha spiegato come il dovere del giornalismo sia descrivere un fenomeno nelle sue proporzioni e, infine, ha ammesso che talvolta questo non accade purtroppo, dando ragione al suo interlocutore.

L’assemblea è giusta al termine e alcuni ragazzi, ancora presi della saggezza trasmessa da Ferruccio de Bortoli, si sono alzati dalle scale dell’aula magna e si sono avvicinati a lui per presentarsi e dialogare.

Infine, a conclusione di questa giornata che resterà nella storia del Liceo Medi, abbiamo anche intervistato la dirigente scolastica del liceo Medi, Paola Catanzaro, riguardo la grandissima possibilità che è stata l’incontro con una personalità di tale importanza.

In particolare la preside, contentissima dell’esito di questo evento, lo ha contestualizzato nel progetto che la scuola sta portando avanti: infatti il liceo Enrico Medi cerca il modo di coinvolgere tutti i suoi studenti in esperienze di questo genere da molti anni. Ciò, grazie al lavoro di tutto al corpo docenti, aiuta gli studenti a sviluppare un pensiero critico e ad esprimersi senza limiti ed è proprio a questo che ogni scuola dovrebbe ambire.

Le foto del servizio sono di Marco Bonfichi.

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