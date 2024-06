Libri di testo usati per la scuola secondaria di Lugagnano: il Comitato Genitori mette in comunicazione le famiglie

Le scelte ecosostenibili e socialmente utili non sono mai state importanti come negli ultimi anni e forse, proprio per averle trascurate per troppo tempo, oggi sono diventate necessarie. Da queste premesse si attiva il Comitato Genitori di Lugagnano che mette a disposizione una pagina dedicata del proprio sito alle famiglie che vogliono vendere e/o acquistare, e perché no anche scambiare o regalare, i libri di testo usati e in adozione presso la scuola secondaria di primo grado Anna Frank.

“Questa pagina nasce dall’importanza di insegnare ai nostri ragazzi a dare una seconda vita ai loro Libri di Testo, per non sprecare le nostre risorse ed imparare che tutto può essere riutilizzato” è l’incipit con cui il comitato informa i genitori di questa possibilità.

Rendersi strumento di comunicazione tra i genitori degli alunni è una delle attività cardine nello statuto del Comitato Genitori di Lugagnano e con questa iniziativa interessante e utile aiuta le famiglie ad ammortizzare le spese scolastiche, a ridurre gli sprechi e ad educare al riuso secondo un’ottica di sostenibilità ambientale.

Il Comitato sarà dunque strumento di comunicazione tra i genitori ma precisa che non si prende carico di contattare o di gestire lo scambio dei manuali usati o di verificare la validità del testo per l’anno scolastico richiesto che resta a carico di chi si iscriverà a questa attività.

Tutte le informazioni e le linee guida a cui attenersi per partecipare all’iniziativa sono disponibili al seguente link https://sites.google.com/…/comitatodeige…/libri-di-testo. Il Comitato Genitori di Lugagnano è anche raggiungibile via mail all’indirizzo comitatogenitori.lugagnano@gmail.com e può essere seguito attraverso i canali social.