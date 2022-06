Libri da portare in vacanza. I consigli di lettura del Baco per l’estate 2022

Giugno è iniziato ed il caldo di questi giorni ci ricorda quanto abbiamo bisogno di una vacanza, di un momento di relax prolungato e di tempo solo per noi per staccare dalla routine e ritrovare le energie. Una buona lettura da mettere in valigia insieme al costume o agli scarponcini da trekking è sicuramente quello che ci vuole.

Ecco una serie di consigli sui titoli promettenti usciti da poco da non lasciarsi scappare quest’estate.

“Il caso Alaska Sanders” di Joel Dicker è il seguito del bestseller “La verità sul caso Harry Quebert”. Ambientato nel New Hampshire, riapre un caso del 1999, legato al ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza, Alaska Sanders, in riva ad un lago. Tutto all’epoca si era risolto velocemente perchè il colpevole aveva confessato e poi si era suicidato. Tuttavia, a distanza di dieci anni, una lettera misteriosa rimette in gioco le carte.

“Come vento cucito alla terra” di Ilaria Tuti racconta la storia delle “Lady Doctors”, che durante la Grande Guerra aprirono la prima unità chirurgica per uomini totalmente gestita da donne. Varie infermiere e chirurghe lasciarono l’Inghilterra e con il supporto dell’Ufficio della Croce Rossa di Parigi inaugurarono il primo ospedale inglese in terra francese. I punti di contatto tra questo romanzo e “Fiore di roccia” sono evidenti: entrambi raccontano il coraggio delle donne e il desiderio di affermarsi, svincolandosi dagli stereotipi di genere.

“Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo” di Roberto Saviano racconta, a trent’anni dalla strage di Capaci, chi era Giovanni Falcone, l’uomo più odiato dai poteri forti, dimostrando come il coraggio sia sempre una scelta che si paga col prezzo della solitudine.

“Lezioni di chimica” di Bonnie Garmus ha per protagonista l’irresistibile chimica Elizabeth Zott, che negli anni Cinquanta cerca di farsi strada nel mondo prettamente maschilista della ricerca scientifica in California, venendo continuamente umiliata nonostante il suo carattere caparbio e il suo innegabile talento.

“Oh William!” di Elizabeth Stout è la continuazione di “Mi chiamo Lucy Barton”, famoso romanzo di questa straordinaria autrice Premio Pulitzer. Racconta la relazione di Lucy con il suo ex marito, con cui è rimasta in buoni rapporti, quando entrambi ormai hanno cresciuto le figlie, hanno avuto una carriera di successo e si apprestano ad accettare l’invecchiamento, convivendo con un passato non facile da accettare.

“La coscienza di Montalbano” di Andrea Camilleri è una raccolta di sei racconti scritti in momenti diversi e mai pubblicati prima dall’autore, imperdibili per i fan del papà del commissario letterario più famoso d’Italia.

“Necropoli” è lo straordinario libro che merita di essere letto per conoscere la vicenda umana di Boris Pahor, scrittore sloveno internato in vari campi di concentramento e da poco scomparso all’età di 108 anni a Trieste. Si tratta di una cruda testimonianza dello sterminio nazista, necessaria per evitare che il tempo stemperi il dolore e nasconda il male perpetrato in quel periodo storico.

Infine si segnala “Niente di vero” di Veronica Raimo, recentissimo vincitore del Premio Strega Giovani 2022, in cui si affrontano le relazioni familiari ed amicali con uno stile ironico e arguto, che è la vera forza del romanzo.

Buona estate di letture!