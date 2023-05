L’handmade solidale di Annalisa e Paola: “Passione e cuore per quello che creiamo per ANTS”

Abilissime e instancabili creatrici di oggetti fatti rigorosamente a mano, Annalisa e Paola (sopra nel loro laboratorio) confezionano da anni tantissimi accessori belli e utili per gli stand benefici di Ants APS per l’autismo.

Molto impegnate soprattutto nei momenti clou come il Natale e la primavera, dedicano quasi tutti i pomeriggi almeno due ore a questa passione. Le abbiamo intervistate per saperne di più e loro ci hanno risposto… all’unisono, confermando la sintonia con cui danno vita a splendide creazioni.

Da quanto coltivate questa passione?

Quella per l’handmade è una passione che accompagna entrambe da sempre, fin da quando eravamo piccole. Ci appassiona al di là della finalità benefica, che ovviamente però è un’importante ragione in più per dedicare tempo, energie e soprattutto cuore a questo “hobby”.

Cosa vi piace in particolare di questa vostra passione?

Vedere che le persone apprezzano le nostre creazioni, soprattutto quando il loro successo supera di gran lunga le nostre aspettative! Tra gli oggetti più gettonati ci sono sicuramente gli “scaldini”, contenenti noccioli di ciliegio o pula di farro e scaldabili al microonde, ma anche i vari accessori per la casa e la nostra piccola gastronomia, come marmellate, giardiniere, liquorini, che spesso abbiniamo, all’interno di ceste, ad oggetti utili “che restano”. Vedere che le nostre creazioni vanno a ruba è una grandissima soddisfazione non solo a livello personale ma anche pensando, ovviamente, alla nostra buona causa!

A quale tipo di creazioni preferite dedicarvi?

Ci piace soprattutto lavorare la stoffa utilizzando la macchina da cucire. Creiamo anche tende e fodere per sedie e poltrone e al momento le stiamo realizzando per un bed & breakfast! Ci piace anche inventare, magari in ottica ecologica, ad esempio abbiamo studiato delle salviette struccanti lavabili che hanno riscosso grande successo.

Siamo nel tipico periodo di battesimi, comunioni e matrimoni: cosa va per la maggiore?

Prepariamo sacchettini e bomboniere di tutti i tipi e per tutte le occasioni; per quanto riguarda altre creazioni dedicate alle cerimonie, non possiamo tenerne tantissime per una mancanza oggettiva di spazio quindi creiamo su richiesta cornici o cuoricini, ad esempio, oppure confezioniamo oggetti già pronti.

Ma quali sono le creazioni di Annalisa e Paola? Ce n’è veramente per tutti i gusti e le esigenze: accessori per la cucina/casa come grembiuli, strofinacci, guanti, tovaglie su misura, asciugamani e “lavette” (asciugamani piccoli con cestino per le mani); marmellate, giardiniere e liquori; scaldini; oggetti per i bimbi come bavaglini, accappatoi, cambio pannolino da viaggio; bomboniere, cornici, cuoricini in gesso. Per maggiori info o prenotazioni è possibile chiamare il numero 3493998470 o scrivere ad info@ants-aps.it.