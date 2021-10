L’ex sindaco Tomelleri: “Perchè non dedichiamo un luogo a Sona alla memoria di Raffaello Manzato?”

Caro Raffaele,

grazie aver avuto l’idea e l’iniziativa di questa proposta. Un’idea e una proposta che il Baco, per mio tramite, fa certamente propria, associandosi a te nel girarla al sindaco Mazzi e all’intero consiglio comunale. Superato il problema normativo dei dieci anni che devono trascorrere tre la morte e la titolazione (si è già fatto), Manzato merita sicuramente il ricordo della nostra comunità proprio per la sua capacità, come tu ben ricordi, di esserci stato per una vita intera con passione, impegno ed intelligenza, senza mai sgomitare per apparire. La politica come vero servizio: un messaggio forte (e oggi quasi rivoluzionario) che verrebbe celebrato proprio attraverso una titolazione come quella che tu suggerisci. Concedendo il doveroso tributo della memoria a Raffaello Manzato, che è stato e rimane un vero padre nobile per Sona.

Mario Salvetti

Direttore de Il Baco da Seta