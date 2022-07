Lettera di un volontario parmense ai suoi concittadini, alla vigilia della battaglia di Sona del 23 luglio 1848

Il 23 luglio 1848, come oggi, si combatté la battaglia di Sona, di due giorni precedente quella più famosa di Custoza.

In altre occasioni abbiamo parlato di quello scontro fra gli eserciti piemontese e austriaco, che così da vicino riguardò il nostro territorio, nell’ambito della Prima Guerra d’Indipendenza.

Questa volta vogliamo commemorare quel fatto d’armi riportando una lettera spedita dal giovane parmense Cesare Pelleri (facente parte dei volontari che affiancavano i soldati sabaudi) al giornale della sua città, il “Foglio ufficiale di Parma”, che la pubblicò il 6 luglio 1848. La riportiamo volentieri, perché ci offre il punto di vista non del solito ufficiale che scrive le proprie memorie, ma di un giovane che credeva veramente negli ideali del Risorgimento e, senza che nessuno lo avesse costretto, era partito per combattere contro “i barbari oppressori”.

Dal “Foglio ufficiale di Parma” 5-6 luglio 1848. “Ci è comunicata una recente lettera del giovane Signor Cesare Pelleri che fa parte della nostra prima colonna di volontarj, recentissima, poiché scritta da Sona il 3 del corrente. Non reca notizie, perché pare che non ve ne siano; ma è interessante per lo spirito che manifesta essere nell’armata”.

“L’unico dispiacere ch’io provo – egli scrive– è nel sentire che la mia città nativa è in parte disanimata per qualche mossa dell’armata austriaca!… Se vedessero l’armata piemontese piena d’amor di patria e di volontà di battersi; se considerassero che tutte le volte che in campo aperto si sono battuti, mai mai i nemici riuscirono nel loro divisamento, allora si persuaderebbero che non i soldati da dame ma i veri italiani sanno far costar caro il sagrifizio della loro vita ai barbari oppressori. – I preparativi di guerra tanto per difesa che per offesa seguitano con grande impegno. Siamo in prima linea, distanti da Verona otto miglia. Non ho bisogno di niente”.

Da queste righe traspare una grande fiducia nelle possibilità di vittoria dei piemontesi e dei volontari loro alleati, in realtà è noto come andò a finire: essi furono costretti a ritirarsi, gli austriaci vinsero. Di Cesare Pelleri non sappiamo se sia riuscito a salvarsi, o se sia finito fra i tanti teschi accatastati nell’ossario di Custoza.

Nell’immagine sotto, vediamo che divisa indossavano i volontari parmensi nel 1848: una blusa di tela blu scuro, con colletto ripiegato e polsini rotondi in rosso. Sotto la fila frontale dei bottoni era cucita una striscia di tessuto rosso, mentre sul petto era applicata una croce tricolore. Copricapo e pantaloni erano di provenienza civile, aventi i colori più disparati. Tra i copricapo più diffusi c’erano la bombetta nera da bersagliere e un cappello di feltro con singola piuma nera.