L’esperienza della quarantena per Covid e la forza che dimostrano di avere i nostri ragazzi

Sono reduce dall’esperienza di convivenza con una figlia diciassettenne in quarantena con isolamento domiciliare fiduciario. Reduce proprio come da significato della parola, ovvero chi rientra da un’assenza di lungo periodo dovuta a traversie. Una settimana non è un lungo periodo, verissimo, ma questi intensi sette giorni mi hanno mi hanno fatto rivalutare l’opinione che ho delle nuove generazioni e del futuro che li aspetta.

Mia figlia si è trovata in questa situazione per un contatto diretto con un coetaneo risultato positivo al Covid-19. Alla notizia della possibilità di aver contratto il virus la reazione non è stata quella che mi aspettavo, “Mannaggia adesso non posso più uscire!”, bensì è stata subito chiara la sua preoccupazione di aver arrecato danno agli altri: “Mamma corri a casa che mi devi portare a fare un tampone, se sono positiva potrei aver contagiato voi e tutti gli altri che ho incontrato e dimmi subito dove sono le mascherine FFP2 che intanto uso quella anche in casa!”.

Ho abbandonato l’ufficio appena possibile e siamo corse al centro tamponi dove abbiamo incontrato altri dei potenzialmente coinvolti.

Da questo contatto sono risultati positivi al primo tampone alcuni ragazzi e quindi tutti, anche quelli negativi come mia figlia, per monitorare l’insorgere di un eventuale focolaio, hanno dovuto vivere in quarantena per una settimana prima di ripetere il tampone e potersi ritenere liberi.

Questa settimana è stata un banco di prova straordinario per lei e per tutti i suoi amici coinvolti.

Come lo so? Li ho ascoltati. Per tenersi compagnia hanno affrontato l’isolamento ritrovandosi in chat, erano quasi sempre connessi ognuno chiuso nella propria stanza. Si davano il buongiorno con meme ironici, condividevano video e barre di musica, mangiavano nello stesso momento in video chat, giocavano a briscola o a nomi/frutta/città ma soprattutto parlavano tanto.

Parlavano di loro e delle loro paure, si preoccupavano degli amici positivi che non sono stati proprio benissimo, parlavano con serietà e non a colpi di slogan di vaccino e delle scelte ideologiche dei propri genitori, pensavano a come organizzare un ferragosto in sicurezza (visto quanto appena successo), programmavano cosa avrebbero fatto appena finito l’isolamento, criticavano chi non prende con serietà l’emergenza sanitaria e la ristrettezza dei protocolli di contenimento della pandemia. Parlavano meglio di tanti noi adulti.

Sono consapevole che mia figlia e i suoi amici non sono un campione demoscopico sufficiente per giudicare gli adolescenti, in pandemia e oltre la pandemia, ma in cuor mio so che sono tanti i “bravi” ragazzi come loro, anche se vogliono uscire in gruppo, se hanno il timbro della voce alto dopo la mezzanotte, se passano il tempo al cellulare ma non rispondono mai quando hai bisogno, se danno sempre risposte acide, se studiano poco e se non ci prendono mai sul serio.

Alla fine di questa traversia della mia famiglia ho raggiunto la consapevolezza che non è vero che i figli non ci ascoltano. Lo fanno eccome e ci guardano con molta attenzione e il loro giudizio è spietato. Non sono ragazzini, sono attenti e maturi. Sono pronti per stare al mondo. Questo mio pensiero non è un tributo a mia figlia (anche se sono molto orgogliosa di lei) ma la voglia di condividere con chi mi legge un po’ di speranza.

Sono troppo ottimista? Meno male, perché il pessimismo ormai è un atteggiamento dilagante.