L’epoca degli improvvisatori e la politica che serve a Sona

Questa sgangherata stagione politica, nella quale un giorno si può dire una cosa e quello seguente l’esatto contrario senza mai pagarne il conto, fa tornare alla memoria per dissonanza – anche con una certa nostalgia, va detto – gli anni della prima Repubblica.

Che sicuramente non sono stati l’Atene di Pericle, ma nei quali i partiti e gli uomini della politica sapevano farsi carico delle posizioni e delle scelte che prendevano. Tempi che diffidavano molto degli improvvisatori, che oggi invece vediamo spuntare come funghi ovunque, dai Comuni salendo fino alle istituzioni regionali e romane.

Quella era un’epoca che non guardava con buon occhio le semplificazioni, e quando si trovava costretta a ricorrervi le accompagnava con una certa prolissità. In quegli anni i partiti erano lo Stato. Ed erano la scuola. Vere e proprie agenzie di formazione e di socializzazione. Ogni variante, ogni digressione del loro percorso politico aveva bisogno di essere raccontata, giustificata, chiarita e infine condivisa. E per quanto il loro pulpito potesse essere alto e solenne, la loro predicazione si rivolgeva ai fedeli, chiamiamoli così, con una cura del tutto particolare, come ben racconta Marco Follini nel volume “Democrazia Cristiana. Il racconto di un partito”, pubblicato nel 2019 per i tipi di Sellerio.

Sarebbero purtroppo venuti dopo, molto dopo, i tempi dell’improvvisazione, gli scarti bruschi e repentini tipici di leadership vigorose e dedicate al culto della loro stessa novità. Una realtà nella quale siamo immersi oggi. Prima, si trattava di fare un passo alla volta, spiegando che, anche nel cambiare, l’intento era soprattutto quello di conservarsi fedeli a se stessi.

Anche a Sona viviamo una stagione politica di stagnazione, in bilico tra competenze e improvvisazioni, tra leadership reali e posizionamenti che durano lo spazio di una notte, tra dilettanti della politica usa e getta e chi cerca invece di creare un percorso serio di crescita.

Il nostro ruolo di osservatori – è questo che fanno i giornali – ci ritorna purtroppo la carenza di un lavoro serio sulla sostanza della questione politica sonese. Manca quel raccontare, giustificare, chiarire e, infine, condividere che costituirebbero i passaggi necessari per una politica che vuole farsi ragionamento alla ricerca di soluzioni e non solo ricerca del consenso fine a se stesso.

Per farla semplice, ci si confronta poco sulle grandi sfide che attendono Sona in questa fase di uscita dal peggior periodo della nostra vita ma ci si scontra molto su un like in più o in meno sui social, su un titolo che esce o non esce sui giornali, su un riflettore acceso o non acceso sul proprio operare.

Ci sono delle eccezioni, anche importanti. Come la volontà ferma del sindaco Mazzi di ridare centralità al ruolo del Comune sul territorio, come il dialogo fruttuoso ed in prospettiva importante che è nato tra il presidente del consiglio Leoni ed il consigliere di minoranza Ferrari, come l’ostinata e positiva volontà dell’assessore Dalla Valentina di confrontarsi direttamente con il territorio prima che con i social, come la lineare coerenza dell’(ex) consigliere Bonometti nell’indicare possibili rotte. E poco altro. Ma non è sufficiente per un territorio importante e centrale come il nostro.

Serve che si apra finalmente un dibattito corale, che coinvolga anche chi oggi non siede in giunta o in consiglio comunale, e non sui posti da assegnare ma sul futuro di Sona. E serve che battano un colpo i partiti ed i movimenti, ora assolutamente latitanti, e la tanto decantata ma oggi del tutto assente società civile.

Esiste una strada per tornare ad avere una politica all’altezza di una tradizione che nel nostro Comune ha radici nobili e forti? Staremo a vedere.