Leoni di Verona Domani per Sona: “Appartengo ancora alla maggioranza. La continuità politica si base su progetti e obiettivi”

Ha agitato parecchio le acque la notizia del passaggio di Mattia Leoni (nella foto di Mario Pachera) al gruppo Verona Domani per Sona. Non solo in termini di folklore politico, in quanto Leoni da una parte mantiene la carica di presidente del consiglio comunale vicino alla maggioranza, dall’altra è alleato di un gruppo che, rappresentato da Nicolò Ferrari, siede nei banchi della maggioranza; ma anche in termini di scenari futuri relativamente alla successione interna al sindaco Mazzi.

Perché la scelta di abbandonare la lista di provenienza e passare a un gruppo della minoranza?

Non sono effettivamente passato alla minoranza.

Ma quindi lei si sente ancora parte della maggioranza?

Esatto. Sempre stato e sempre lo sarò, almeno fino alle elezioni del 2023. Ma spero di esserlo anche dopo il 2023 (sorride Mattia, NdR).

E allora perché è passato da “Giovani per Sona” a “Verona Domani per Sona”?

Si tratta di un passaggio politico, di sviluppo: la mia volontà è di condividere la linea politica espressa da Verona Domani, gruppo civico che, a mio avviso, sta lavorando molto bene sul territorio veronese, promuovendo progetti e facendo rete in tutta la provincia. Ho condiviso questo passaggio politico inizialmente con il Sindaco, cui ho confermato la mia fiducia e il mio ruolo fino al 2023. Ecco, continuo a essere un uomo della maggioranza.

Tra le funzioni del suo ruolo vi è la partecipazione alle riunioni della giunta. Sotto il profilo amministrativo continua a essere, dunque, di maggioranza, ma politicamente abbraccia una bandiera della minoranza. Il gruppo come ha reagito?

Ammetto che mi aspettavo delle conseguenze alla mia scelta, ma è stato effettivamente un gesto di metodo. Credo che per costruire un progetto che punti al 2023 si possa agire in trasparenza, mostrando le proprie carte e avendo le idee chiare su due punti.

Quali?

Il primo è la fiducia al mandato di Mazzi: rimango legato al civismo proposto a livello amministrativo dal mio sindaco, condivido la linea programmatica della maggioranza e riconosco che ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere e da portare a termine. Come secondo punto ho voluto dimostrare che nel 2023 io e Nicolò Ferrari saremo dalla stessa parte e porteremo alla cittadinanza una proposta amministrativa per il territorio. Ecco, ribadisco il metodo: le scelte politiche non devono essere nascoste né sottotraccia, ma frutto di un percorso lineare.

Abbiamo già scritto sulla solidità della leadership del Sindaco Mazzi. Eppure, dopo il suo passaggio a un’altra bandiera politica, si fa sempre più certo il rischio di non riuscire a preservare la propria eredità politica. Che ne pensa?

Non è vero. Sono convinto che la continuità politica non è semplicemente una trascrizione tra un mandato e l’altro di un simbolo o di un nome, ma è la continuità sul raggiungimento degli obiettivi. Gianluigi ha costruito un modo di far politica che sicuramente gli verrà riconosciuto. Ecco, bisognerà dare continuità allo stile e ai valori del civismo su cui questa maggioranza si è costruita. La continuità è nei progetti.

Come affermato anche da Maria Cristina Sandrin, portavoce del circolo sonese di Fratelli d’Italia, nell’intervista che le abbiamo fatto sull’ultimo numero del Baco, Stefano Casali sembra aver tracciato la strada di Verona Domani verso Fratelli d’Italia. Nel 2023 a Sona da parte del suo nuovo gruppo crede che ci sarà un’intesa con Fratelli d’Italia?

La domanda è importantissima e vorrei gestirla su due livelli. Il primo riguarda le liste civiche e partitiche: io credo che alle prossime elezioni i partiti potranno tornare ad avere un ruolo significativo, ma fondamentale sarà la capacità di inserire nelle liste politiche le persone che saranno in grado di essere attrattori della comunità. Le questioni etico morali dei partiti valgono sul piano nazionale, ma i gruppi locali devono trovare una dimensione nella comunità e territorialità.

E il secondo livello?

Questo è, invece, legato alla propensione al dialogo e al confronto. Per le elezioni del 2023 io e Nicolò riteniamo la questione della rappresentatività locale e della territorialità fondamentali. Questo ci porterà a dialogare con altre forze politiche, compresa Fratelli d’Italia, e spero anche con tanti altri gruppi civici; da lì si potranno costruire relazioni sulla base di una condivisione di risultati politico amministrativi. Se ci saranno persone disposte a sposare questa linea, ben venga.

Quindi, in previsione delle elezioni del 2023 il vostro gruppo si pone come attrattore all’interno della comunità?

Da qui al 2023 cercheremo di crescere il più possibile e di legarci al territorio. Detto con molta franchezza, ritengo che il percorso designerà le varie relazioni, non c’è niente di prestabilito.

Rimaniamo nell’ottica delle elezioni del 2023. Da una parte Ferrari è capolista di Verona Domani per Sona, lei ha maturato una carriera amministrativa non indifferente. Per non saper né leggere né scrivere, pare ci siano due galli nello stesso pollaio.

Io e Nicolò siamo e saremo rappresentativi entrambi. Crediamo che sia più efficace costruire relazioni politiche sulla base di un percorso di stima, di condivisione di progettualità e di sensibilità amministrative. La candidatura a sindaco sarà, dunque, una scelta futura, naturale e spontanea, frutto del percorso e del progetto costruito.

Se, come dice, lei e Nicolò sarete rappresentativi per Verona Domani per Sona, davvero i membri della maggioranza hanno accettato fino in fondo la sua scelta politica, dato che non potranno più fare affidamento su di lei dal 2023 in poi?

Sarò lapidario: sì, la mia scelta è stata accettata. La nostra attività in Consiglio è legata al mandato amministrativo. Abbiamo iniziato un percorso che, a prescindere dagli schieramenti in cui saremo partecipi, si posa su una base comune e solida fino al 2023, ovvero l’amministrazione di Gianluigi Mazzi. Infine, spero e mi auguro di essere interlocutore privilegiato di quel percorso, se ci sarà, perché nasciamo da un’esperienza comune.

Nella rubrica Volpi e Leoni nell’ultimo numero del Baco abbiamo descritto un probabile scenario di “gattopardismo” all’interno della politica locale, e lei rappresenta il primo caso. La domanda è: ce ne saranno altri dall’attuale maggioranza?

Se ci saranno quei requisiti di metodo, approccio e valori di cui parlavamo prima, me lo auguro.

Forse è ancora prematuro parlarne, ma quali saranno i macro-obiettivi di Verona Domani per Sona che presenterete alla cittadinanza nel 2023?

La nostra volontà è che gli obiettivi che ci porremo siano basati su una costruzione solida e contestuale agli eventi e sviluppi che concretizzeremo a livello locale. Un primo importante esempio è quello ambientale, come abbiamo voluto trasmettere il 17 settembre scorso.