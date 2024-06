L’Emporio della Solidarietà di Sona-Sommacampagna rafforza la collaborazione con le realtà del territorio

Una festa “di inizio estate” con cucina dal mondo ha riunito utenti e volontari, in tutto 152 persone tra cui 32 bambini, dell’Emporio della Solidarietà di Sona-Sommacampagna.

Organizzata insieme al Centro aiuto vita e Casa Iride da Officina Culturale dell’Emporio, si è svolta alla fattoria sociale Ape Regina di Lugagnano che ha messo a disposizione gratuitamente i propri spazi.

Tutto, nell’organizzazione della giornata è stato pensato nel segno della condivisione, dell’amicizia e dello scambio. A partire dal pranzo con pietanze che rispecchiavano le diverse culture di provenienza. Una festa di sapori e di colori allietata dalla musica e dalle canzoni dei “Quasi Green”, da balli di gruppo e dai giochi animati dagli scout di Lugagnano. Non è mancato un laboratorio, molto partecipato, di composizioni floreali. Alla festa hanno presenziato, portando il loro saluto, la vicesindaco di Sona Monia Cimichella, l’assessore ai servizi sociali di Sommacampagna Paola Pighi ed il parroco di Palazzolo don Angelo Bellesini.

L’Emporio della Solidarietà di Sona-Sommacampagna è un negozio molto speciale, dove le famiglie in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente, ma in maniera responsabile, in un ambiente accogliente. In questo modo viene garantito a quanti si sono visti costretti, spesso con riluttanza, a chiedere aiuto, un paniere di generi di prima necessità, alimentari, frutta e verdura fresca, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, ma anche materiale scolastico, penne, quaderni, astucci, zainetti, per i bambini.

E sugli scaffali non mancano mai anche “prodotti” altrettanto importanti: laboratori, percorsi formativi, iniziative di socializzazione e di crescita personale e culturale ideati e realizzati dai creativi ed instancabili volontari di Officina Culturale dell‘Emporio. Lo scopo di questa realtà, attiva dal 2018 nel nostro territorio, infatti, oltre a fornire agli utenti un aiuto concreto, è mettere a disposizione uno spazio comunitario e di confronto, di socializzazione e di condivisione.

Quest’opera viene garantita da 63 volontari, ciascuno con il proprio ruolo, che mettono a disposizione le loro competenze ed il loro tempo: l’anno scorso oltre 16mila ore di servizio che, se fossero monetizzate secondo i criteri stabiliti dalla Regione Veneto, “peserebbero” più di 320mila euro. Un dato che da solo basterebbe a spiegare che senza la forza del volontariato un’iniziativa di questo tipo sarebbe semplicemente impensabile.

Tutto questo, in estrema sintesi, è la fotografia dell’Emporio della Solidarietà, realtà promossa dalla Caritas diocesana e sostenuta dalla Regione, dal Banco Alimentare dai Comuni di Sona e Sommacampagna, dalle rispettive parrocchie, associazioni del territorio e dalla generosità di tanti nostri concittadini.

Nelle scorse settimane, nel salone parrocchiale di Lugagnano, paese che in via Nascimbeni 1 ospita la struttura, è stato presentato alle comunità, alla presenza dei rappresentanti delle due amministrazioni comunali e delle parrocchie, il bilancio delle attività svolte nel 2023.

Un bilancio, come si è già sottolineato, non fatto solamente di conti. Basti pensare che nel corso dell’anno sono stati proposti e concretizzati ben undici laboratori dall’Officina Culturale dell’Emporio: da come gestire le utenze domestiche imparando a limitare i consumi di gas ed elettricità, alla preparazione di detersivi utilizzando prodotti presenti nel negozio, dalla cucina alle tematiche inerenti l’alimentazione e la salute, dalla coltivazione dell’”orto in casa” e all’utilizzo delle erbe aromatiche fino alla creazione di composizioni floreali natalizie.

Il “fare insieme” diventa così occasione di dialogo, confronto, conoscenza, amicizia e crescita individuale e collettiva senza distinzioni di ruolo tra i partecipanti perché ognuno ha sempre qualcosa da apprendere e da insegnare. Importante è pure l’attenzione ai bisogni educativi dei bambini. In questo ambito sono stati distribuiti 41 kit scolastici. Inoltre, è stato dato vita al Progetto Donare in collaborazione con l’istituto comprensivo scolastico di Lugagnano, che vede la partecipazione attiva di alunni e insegnanti.

Tornando ai dati del 2023, hanno avuto accesso all’Emporio 133 famiglie (82 residenti nel Comune di Sommacampagna e 51 in quello di Sona), per un totale di 404 persone, 271 delle quali di cittadinanza straniera, con 139 minori di 16 anni. Il servizio viene attivato tramite i tre Centri di ascolto di Sommacampagna-Custoza, Caselle e Lugagnano dove validi volontari ben preparati accompagnano le famiglie facendosi carico delle loro difficoltà non solo in forma di assistenza ma costruendo insieme percorsi di emancipazione.

In un anno l’Emporio della Solidarietà ha distribuito 38.314 chili di prodotti. Ma come si approvvigiona il negozio solidale? Per il 30,4% (11.658 Kg) si tratta di acquisti mirati effettuati dagli stessi responsabili del servizio, resi possibili dalle donazioni in denaro che nel 2023 hanno, fortunatamente, registrato un incremento. Poco più del 27,2% (10.440 Kg) è stato invece fornito attraverso Banco Alimentare e agenzie dell’Unione Europea. Il 16% delle donazioni (6.075 Kg) è arrivato da associazioni del territorio, il 15% (5.670 Kg) da aziende.

Inoltre le parrocchie, tramite le raccolte periodiche, hanno garantito l’8,6% (3.278 Kg) dei prodotti distribuiti, mentre altri 880 Kg, pari al 2,3%, sono arrivati da donazioni di singoli cittadini. Infine, le scuole hanno contribuito con la fornitura di 313 Kg a raggiungere il totale. Un apporto, al di là della cifra, particolarmente prezioso e significativo per la sensibilità dimostrata nel concreto da ragazzi e ragazze della nostra comunità, dalle famiglie e dai loro insegnanti.

Gli obiettivi che L’Emporio della Solidarietà si prefigge di raggiungere nel 2024 sono, nell’ambito di un approccio di sempre maggiore collaborazione con le varie realtà territoriali, incrementare le opportunità di collaborazione e di co-progettazione con gli enti comunali, con le scuole e le realtà sociali per dare maggiore visibilità al progetto Emporio.

Particolarmente significativa è la campagna “Adotta uno scaffale” messa a punto per ampliare i confini dalle tradizionali reti parrocchiali e per garantire una maggiore sostenibilità economica, anche in previsione dei minori contributi che potranno essere garantiti dal Banco Alimentare, dalla Regione e per il continuo aumento del costo della vita e delle famiglie in difficoltà.

Inoltre, si punta al coinvolgimento di nuovi volontari anche attraverso forme di servizio e di impegno più “creative” e occasionali. Un auspicio che diventa un appello alle persone di buona volontà per rendere concreto ciò che papa Francesco scriveva nel suo messaggio in occasione dell’ultima Giornata mondiale dei poveri: “In questa casa che è il mondo, tutti hanno il diritto a essere illuminati dalla carità, nessuno può esserne privato”. E sottolineava: “Un fiume di povertà attraversa le nostre città e diventa sempre più grande fino a straripare; quel fiume sembra travolgerci, tanto il grido dei fratelli e delle sorelle che chiedono aiuto, sostegno e solidarietà si alza sempre più forte”.