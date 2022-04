“L’elefante in punta di piedi”. Il libro di Marica Farina di Lugagnano, tra autobiografia e romanzo di formazione

Tra pochi giorni nelle librerie italiane sarà possibile acquistare un romanzo intitolato: L’elefante in punta di piedi. L’autrice è Marica Farina (nella foto), una ragazza di 33 anni, residente a Lugagnano.

Il suo carisma, invidiabile, unito alla voglia di vedere il mondo l’hanno condotta, all’età di venticinque anni, a compiere i primi viaggi all’estero, ed è di ritorno da uno di questi che Marica ha pensato alla possibilità di scrivere un libro. Il volume, un misto tra autobiografia e romanzo di formazione, tratta proprio di questo: è un percorso profondo, al confine tra ciò che appare e ciò che realmente è.

Lo scopo è quello di far viaggiare il lettore con la mente, di immaginare i luoghi, i monumenti, le città, visitati da Marica durante il suo ultimo viaggio in Thailandia, di fare la conoscenza con persone del luogo e condividerne le usanze ed i pensieri.

Il titolo non è certo casuale: in Thailandia l’elefante viene considerato un animale sacro, simbolo di forza, amore e saggezza, tutte qualità necessarie per inserirsi in un contesto molto spirituale, come quello asiatico. Nonostante questo, l’animale, seppure per natura molto pesante e ingombrante, qui cammina in punta di piedi, in segno di grande rispetto nei confronti di una civiltà dove la calma, la razionalità e l’equilibrio (sia fisico che mentale) sono di fondamentale importanza.

Tutto è partito dalla volontà dell’autrice di apprendere il massaggio thai presso la TMC School di Chiang Mai, un’esperienza durata all’incirca un mese, che l’ha condotta ad entrare in contatto diretto con l’ambito spirituale.

Il romanzo è stato scritto in pieno lookdown, in un momento di pausa forzata, che ha costretto un po’ tutti noi a rallentare i ritmi serrati della quotidianità per dedicarci ad attività lasciate nel cassetto. Nel caso di Marica questo ha voluto dire prendersi del tempo per scrivere, rileggere e revisionare il suo testo. Un lavoro che riassume un’esperienza vissuta in prima persona, un’esperienza che ha cambiato il modo di vivere di Marica, portandola alla ricerca della semplicità e della serenità interiore.

“La frenesia occidentale – afferma Marica – spesso porta via anche il respiro, ci dimentichiamo di ascoltare la voce fuori campo del nostro corpo che grida a gran voce: fermati! La protagonista racconta proprio questo: come ascoltare se stessi per tornare a gioire di ciò che abbiamo”.